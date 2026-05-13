کاروان سلامت در فارسینج خدمات رایگان ارائه کرد

رسول شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همزمان با هفته ملی جمعیت، سلامت و هلال‌احمر، کاروان سلامت با همکاری جمعیت هلال‌احمر و مرکز بهداشت شهرستان سنقروکلیایی در روستای فارسینج مستقر شد.

وی افزود: در قالب این اردوی جهادی، پزشکان متخصص، فوق تخصص، پزشکان عمومی، کارشناسان مامایی و متخصصان زنان و زایمان به مردم این روستا خدمات درمانی رایگان ارائه کردند.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان سنقروکلیایی تصریح کرد: هدف از اجرای این برنامه، تسهیل دسترسی روستاییان به خدمات پزشکی و تقویت روحیه امید و نشاط اجتماعی در شرایط کنونی است.

شریفی خاطرنشان کرد: در کنار خدمات درمانی، خانه هلال روستای فارسینج نیز افتتاح شد تا آموزش‌های امدادی و کمک‌های اولیه به ساکنان منطقه ارائه شود.

وی ادامه داد: راه‌اندازی خانه‌های هلال موجب می‌شود مردم پیش از رسیدن نیروهای امدادی، توانایی ارائه کمک‌های اولیه در حوادث و بحران‌ها را داشته باشند.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان سنقروکلیایی در پایان تأکید کرد: اجرای کاروان‌های سلامت و توسعه آموزش‌های امدادی در مناطق روستایی با جدیت ادامه خواهد داشت.