به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله تقوی اظهار کرد: در سال گذشته ۱۳۱۷ مورد بازرسی از کلیه مراکز درمانی دولتی و خصوصی استان انجام شده که در پی آن ۱۸۴ تذکر کتبی برای رفع نواقص و بهبود خدمات صادر شده است.

وی با اشاره به برخورد جدی با فعالیت‌های غیرمجاز درمانی افزود: در سال گذشته، ۳۳ واحد مداخله‌گر در امور درمان پلمب شده و ۲۷ پرونده تخلفات حوزه درمان برای رسیدگی به کمیسیون ماده ۱۱ ارجاع داده شده است.

تقوی بیان کرد: همچنین ۲۴ پرونده تخلف در این حوزه به سازمان تعزیرات حکومتی و ۸۸ پرونده به مراجع قضایی ارسال شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم همچنین از بررسی پرونده‌های صدور پروانه طبابت خبر داد و عنوان کرد: در این مدت، ۴۵ پرونده در کمیسیون تبصره ۷ صدور پروانه ها مورد موافقت قرار گرفته است.

وی در بخش دیگری از گزارش، به فعالیت‌های حوزه اعتباربخشی ملی بیمارستانی اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته، ۶ بیمارستان استان قم تحت ارزیابی اعتباربخشی کشوری قرار گرفتند و علاوه بر آن، کارشناسان دانشگاه در ۲۰ مأموریت ارزیابی اعتباربخشی بیمارستان‌ها در سایر استان‌های کشور مشارکت داشته‌اند.

تقوی تأکید کرد: ارتقای کیفیت خدمات، استانداردسازی فرآیندهای درمانی و برخورد با تخلفات را با جدیت دنبال کرده و این مسیر در سال ۱۴۰۵ نیز با قدرت ادامه خواهد یافت.