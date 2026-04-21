به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام عباسعلی گرزین، ظهر سه شنبه در جمع خانواده شهید محمد لقمانی از دانش آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب و مهمانانی از خانواده های گرگانی اظهار کرد: امروز همه ما مهمان سفره‌ای هستیم که این شهدا نزد خداوند برای ما و همه مردم دنیا پهن کرده‌اند و این نوجوانان، منتخبان خداوند بودند که با خون پاک خود فصل جدیدی در تاریخ بشریت رقم زدند.

وی با تقدیر از پدر و مادر شهید محمد لقمانی و دیگر خانواده‌های معظم شهدا افزود: این نوجوانان پاک، با شهادت مظلومانه خود، همانند شهدای کربلا، اثری ماندگار در تاریخ گذاشتند و خون آنان دستگاه استکبار را خلع سلاح و بی‌آبرو کرد و زمینه نابودی کامل آنها را فراهم خواهد کرد.

گرزین ادامه داد: شهادت این کودکان و نوجوانان نشان داد کسانی که داعیه مدیریت جهان، رفاه و نجات بشریت را دارند، خود بزرگ‌ترین دشمنان انسانیت هستند؛ چراکه با بی‌رحمانه‌ترین روش‌ها، جان کودکان بی‌گناه را می‌گیرند و حقیقت چهره خود را آشکار می‌سازند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به اثر جهانی این شهادت‌ها اظهار کرد: تصویر، روایت و مظلومیت این شهدا نه‌تنها در ایران بلکه در آمریکا و اروپا و آسیا، آفریقا و سراسر جهان اثری عمیق بر جای گذاشته و روز به روز نیز اثر اجتماعی این خون‌ها بیشتر خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت روایتگری این حوادث گفت: همان‌گونه که حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) پیام عاشورا را به جهان رساندند، امروز نیز وظیفه همه ماست که روایت این مظلومیت را به درستی منتقل کنیم تا دشمنان بشریت هرچه بیشتر رسوا شوند.

گرزین خاطرنشان کرد: این شهدا فرصتی طلایی برای بیداری ملت‌ها و نابودی جبهه استکبار فراهم کرده‌اند و اگر در بیان حق و استفاده از این ظرفیت کوتاهی کنیم، در برابر خداوند مسئول خواهیم بود.