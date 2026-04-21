به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محمدرضایی معاون آموزش بنیاد ملی بازیهای رایانهای، با اشاره به اینکه این گیم جم ویژه بازیهای کوچک خواهد بود، گفت: به دنبال اجرای کارزار جمعی از بازیسازان ایرانی در محکومیت جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی و آمریکای جنایتکار در حملات اخیر به کشورمان، ایده برگزاری یک گیم جم با موضوع کودک و جنگ با محوریت دانشآموزان شهید مدرسه میناب شکل گرفت.
وی ادامه داد: این گیم جم ویژه طراحی بازیهای کوچک است و بازیسازان بهصورت تیمی و انفرادی میتوانند در این گیم جم آنلاین شرکت کنند.
معاون آموزش بنیاد ملی بازیهای رایانهای گفت: علاقهمندان همچنین میتوانند آثار دیگری چون طرح بازی و تصویر سازیهای مرتبط با موضوع مطرح شده را نیز در این گیم جم شرکت دهند.
محمدرضایی گفت: تعدادی از منتورهای بازیسازی برای حضور در این گیم جم و داوری آثار به طور داوطلبانه اعلام آمادگی کردهاند. زمان برگزاری و نحوه ثبتنام در این گیم جم بهزودی اعلام میشود.
