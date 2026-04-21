  1. فرهنگ و ادب
  2. صنایع فرهنگی
۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۴

«کودک و جنگ» با محوریت شهدای مدرسه میناب برگزار می‌شود

«کودک و جنگ» با محوریت شهدای مدرسه میناب برگزار می‌شود

معاون آموزش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از هماهنگی برای برگزاری گیم جم بازی‌سازی با موضوع کودک و جنگ با محوریت دانش‌آموزان شهید مدرسه میناب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محمدرضایی معاون آموزش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، با اشاره به اینکه این گیم جم ویژه بازی‌های کوچک خواهد بود، گفت: به دنبال اجرای کارزار جمعی از بازی‌سازان ایرانی در محکومیت جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی و آمریکای جنایتکار در حملات اخیر به کشورمان، ایده برگزاری یک گیم جم با موضوع کودک و جنگ با محوریت دانش‌آموزان شهید مدرسه میناب شکل گرفت.

وی ادامه داد: این گیم جم ویژه طراحی بازی‌های کوچک است و بازی‌سازان به‌صورت تیمی و انفرادی می‌توانند در این گیم جم آنلاین شرکت کنند.

معاون آموزش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: علاقه‌مندان همچنین می‌توانند آثار دیگری چون طرح بازی و تصویر سازی‌های مرتبط با موضوع مطرح شده را نیز در این گیم جم شرکت دهند.

محمدرضایی گفت: تعدادی از منتورهای بازی‌سازی برای حضور در این گیم جم و داوری آثار به طور داوطلبانه اعلام آمادگی کرده‌اند. زمان برگزاری و نحوه ثبت‌نام در این گیم جم به‌زودی اعلام می‌شود.

کد مطلب 6807147
زینب رازدشت تازکند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها