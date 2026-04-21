به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالله حاجی صادقی، نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز سه شنبه در حاشیه مراسم چهلمین روز شهادت سردار علی محمد نائینی درباره ابعاد جنگ شناختی دشمن گفت: بزرگترین تهاجم دشمن به ارادههاست؛ دشمن میخواهد اراده مردم ما را بشکند و معتقد است اگر ارادهها شکسته شود، در میدانهای دیگر نیز شکست ایجاد خواهد شد.
وی افزود: شهید سردار نائینی عزیز ما، بیش از ۴۰ سال، از دوران دفاع مقدس تا امروز، از برجستهترین چهرههای مقابله با جنگ شناختی دشمنان بود و بهخوبی میدانست جهاد تبیین و جهاد کبیر را چگونه انجام دهد؛ امتیاز بزرگ او این بود که دشمن را در این میدان شکست.
نماینده ولیفقیه در سپاه در ادامه، در پاسخ به سؤالی درباره انتشار اخبار جعلی گفت: به لطف الهی، به لطف الهی، به لطف الهی که باید خدا را شکر کنیم، هیچ زمانی مثل امروز به برکت خون امام شهیدمان، انسجام و وحدت ملت و دولت، نیروهای مسلح و مردم، اینگونه شکل نگرفته است. هر کسی بخواهد سخنی بگوید که این انسجام، این وحدت و این یکپارچگی را ضعیف جلوه دهد، بلندگوی دشمن است.
حاجی صادقی افزود: امروز همه باید با وحدت، زیر ولایت رهبر عزیزمان حرکت کنیم؛ ما رهبر داریم، ما امام داریم، ما کسی را داریم که نگذاشت نه نام خامنهای و نه راه خامنهای تعطیل شود و باید با وحدت و انسجام در این مسیر حرکت کنیم.
وی درباره لزوم حمایت از مذاکرهکنندگان اظهار داشت: مذاکره هر زمانی که با قوت باشد و دشمن ما قبول کند که ما از موضع برنده هستیم و او در موضع بازنده است و شرایط ما را بپذیرد، قابل قبول است.
نماینده ولیفقیه در سپاه گفت: مردم ما مردمی بصیر هستند؛ هر زمانی که با نظر ولایت، میدان جنگ از میدان موشکی به میدان مذاکره تبدیل شود، همین مردم حمایت خواهند کرد.
وی گفت:مردم ما اهل منطق، اهل استدلال و اهل ولایت هستند و در هر میدانی که لازم باشد، مقابل استکبار ایستادهاند و آگاه و روشن عمل میکنند.
