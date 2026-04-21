به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، رهبر جنبش انصار الله یمن به مناسبت سالگرد رونمایی از شعار «فریاد در مقابل مستکبران» سخنرانی کرد.

فریاد در برابر مستکبران دارای ارزش ایمانی و اهمیت عملی است

در سخنرانی سید عبدالملک بدرالدین الحوثی آمده است: نخستین بار شعار فریاد در مقابل مستکبران را رهبر و بنیانگذار انقلاب ما، شهید قرآن، سید حسین بدرالدین الحوثی (رضوان الله علیه) اعلام کرد و این شعار را سر داد. فریاد در برابر مستکبران در سخنرانی او در مدرسه امام هادی (ع) در منطقه مران استان صعده در تاریخ ۴ ذی‌القعده ۱۴۲۲ هجری قمری مطابق با ۱۷ ژانویه ۲۰۰۲ میلادی مطرح شد.

سالگرد فریاد، مناسبت مهمی به عنوان مرحله ای برای آگاهی ‌بخشی و زنده نگه داشتن این موضع گیری بزرگ قرآنی، فریاد حق در برابر طاغوت و استکبار است. فریاد در برابر مستکبران دارای ارزش ایمانی و اهمیت عملی در یکی از مهمترین مقاطع تاریخ است. هجوم کفر و طاغوت، پرچم جاهلیت را بر دوش می‌کشد و از امکانات، ابزارها و اهداف شیطانی فراتر از پیشینیان نابود شده در طول تاریخ برخوردار است.

تهاجم صهیونیستی و آمریکایی علیه امت وارد مرحله‌ بسیار خطرناکی شده است

تهاجم صهیونیستی و آمریکایی علیه امت اسلامی ما در آغاز هزاره سوم وارد مرحله‌ای پیشرفته و بسیار خطرناک شده است. عناوینی مانند «تغییر خاورمیانه» و بهانه‌ای که «مبارزه با تروریسم» نامیده می‌شود و دیگر عناوین، همه فریبنده و دروغین بودند. وفاداری و اطاعت از دشمنان و همپیمانی با آنها، از زشت ‌ترین جلوه ‌های ارتداد و عقب‌ نشینی از اصول بزرگ اسلام، ارزشها و اخلاق کریمانه آن است.

دشمنان با بهانه تراشی سعی در فریب مردم و توجیه جنایات خود علیه امت دارند. اما اگر امت در چارچوب اصول، ارزش‌ها و آموزه‌های اسلام حرکت کند، پیروز، سربلند و سرافراز خواهد شد. دشمنان از ابتدای تحرکات خود تلاش کرده‌اند تا حالت تسلیم، ساکت کردن و سرکوب هر جنبشی را که با نقشه‌های آنها مقابله می‌کند، گسترش دهند. دشمنان در تلاشند تا وضعیت جهان عرب و اسلام را به جایی برسانند که هرگونه انتقادی از جنایات اسرائیل جرم تلقی شود.

ما به عنوان یک امت مسلمان، اساساً قربانی حملات رژیم صهیونیستی هستیم و این رژیم به دنبال نابودی ما، اشغال سرزمین‌ها و هدف قرار دادن اماکن مقدس ما است. دشمنان می‌خواهند امت ما کاملاً ساکت باشد و نتواند حتی یک کلمه نارضایتی، خصومت یا مخالفت با اقدامات آنها ابراز کند. دشمنان در واقع به سمت تلاش برای خاموش کردن صداها و جلوگیری از هرگونه صدای آزاد مخالف سلطه و استبداد آمریکایی-اسرائیلی حرکت کرده‌اند.

در سایه جنایات صهیونیست ها حقوق بشر و حقوق زنان کجاست؟

اسرائیل هر نیم ساعت یک زن فلسطینی را با حمایت و سلاح آمریکا می‌کشد. حقوق بشر و حقوق زنان کجاست؟ صهیونیست‌ها و متحدانشان تلاش می‌کنند تا ناامیدی و روحیه شکست را در میان امت بکارند و تثبیت کنند و ادعا می‌کنند که جهاد هیچ فایده‌ای ندارد.

با وجود پایداری زیاد در نوار غزه، نیروهایی در داخل امت این پایداری کوچک جلوه می دهند و آن را تحقیر و تحریف می کنند. در مقابل تحریف و کوچک جلوه دادن عملیات محور مقاومت، تلاشی برای اغراق، جنجالی کردن و گسترش ترس به نفع تجاوز آمریکایی-اسرائیلی نیز وجود دارد. رویکرد رسانه‌ای برخی رژیم‌ها در جهت ایجاد ناامیدی در امت است و با هرگونه موضع‌گیری قوی در مقابل دشمنان مقابله می‌کند. رسانه‌های وابسته به آمریکا و اسرائیل همیشه هر چیزی را از جانب دشمن بزرگنمایی و هر موضعی را که می‌تواند امید را زنده کند، تحریف می‌کنند. در دور اخیر، با وجود ضربات بزرگ واردشده به آمریکا و اسرائیل، جهت‌گیری رسانه‌ای نظام‌ها ـ به‌ویژه در کشورهای خلیج فارس ـ تلاش می‌کند اوضاع را برای محور مقاومت به‌شدت ضعیف، بیچاره و ناتوان جلوه دهد.

صهیونیست‌ها به همراه آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و عوامل عرب منافق آنها تلاش می‌کنند تا امت را به پذیرش معادله مباح دانسته شدن وادارند. مباح دانسته شدن امت از سوی دشمنان به جایی رسیده است که آیات قرآن را از برنامه‌های درسی مدارس و دانشگاه‌های دولتی ممنوع کرده‌اند. منافقان به جایی رسیده‌اند که حرف نتانیاهوی جنایتکار و امثال او در میان صهیونیست‌ها، بالاتر از دستورات خدا و اصول اسلامی است. دشمنان می‌خواهند امت را به سطح کاملاً بی‌کرامت انسانی برسانند، سپس همه کسانی را که به این تجاوز اعتراض می‌کنند، سرزنش کنند. دشمنان تلاش می‌کنند تا سرزنش را به سمت کسانی که در برابر هرگونه تجاوز اسرائیل یا استبداد آمریکا واکنش نشان می‌دهند، معطوف کنند.

«به نیابت از ایران»؛ بهانه دشمن برای سرکوب ندای حق‌خواهی

با وجود حملات صهیونیست‌ها در لبنان در 15 ماه گذشته، اما حزب‌الله مورد سرزنش و انتقاد قرار گرفته و مسئول پاسخگویی شناخته شده است. بوق های رسانه ای رژیم صهیونیستی در مقابل نسل‌کشی علیه مردم فلسطین سکوت می کنند، اما از هر گونه مقاومت در برابر صهیونیست ها انتقاد می کنند. نبرد طوفان الاقصی پاسخی به جنایات و استبداد صهیونیست‌ها در طول هفت دهه بود. دشمنان در تلاشند تا در امت نفوذ کنند، آن را به زنجیر بکشند و از هرگونه واکنشی جلوگیری کنند و تمام عناصر قدرت را از آن بگیرند. صهیونیست‌ها و بلندگوهای رسانه ای آنها سعی دارند مواضع آزاد علیه استبداد را با ادعای اینکه «به نمایندگی از ایران عمل می‌کنند» تحریف کنند. صهیونیست‌ها اولین کسانی بودند که اصطلاح «به نیابت از ایران» را ابداع و در زمینه فریب و اطلاعات نادرست به شدت بر آن تمرکز کردند.

مکه و مدینه نیز در میان اهداف شوم رژیم صهیونیستی قرار دارند

دشمن اسرائیلی از آغاز اشغالگری خود، صدها هزار فلسطینی را کشته و هزاران نفر را در لبنان، سوریه، اردن و مصر کشته است و شعار «مرگ بر اعراب» سر می‌دهد. حملات رژیم صهیونیستی علیه مقدسات در سرزمین‌های عربی و مسجدالاقصی در سرزمینی عربی انجام می‌شود و مکه و مدینه نیز در میان اهداف و در نقشه رژیم صهیونیستی قرار دارند. صهیونیست ها هر روز در کرانه باختری مرتکب قتل، آدم‌ربایی، شکنجه، هتک حرمت، تخریب خانه‌ها، جابجایی اجباری و کندن درختان زیتون می‌شوند.

موضع ایران در برابر توطئه صهیونیسم، بزرگ و شرافتمندانه است

موضع انقلاب اسلامی در برابر نقشه رژیم صهیونیستی، موضع گیری بزرگ و شرافتمندانه بوده که شایسته قدردانی، احترام و ستایش است و شایسته آن است که در چارچوبی باشد که امت در آن گرد هم آیند و متحد باشند. از شگفتی ‌های عجیب این است که شاه و نظام او به دلیل وفاداری به آمریکا و اسرائیل، از احترام دولت های رسمی عربی برخوردار بودند و در کشورهای خلیج فارس و سایر کشورهای عربی بسیار مورد احترام بود! اما نظام های رسمی عربی و کشورهای خلیج فارس پس از انقلاب اسلامی، به سمت دشمنی با ایران و پذیرفتن منطق یهودیان حرکت کردند. برخی از نظام‌ها و کشورهای خلیج فارس به سمت استفاده از همان تعبیر یهودیان علیه هر موضع آزادانه در برابر آمریکا و اسرائیل رفتند و تکرار می‌کنند «نمایندگان ایران».

برای همهٔ امت و همهٔ مسلمانان لازم است که در برابر طغیان آمریکا و تجاوز اسرائیل در یک مسیر و یک جهت قرار گیرند. جنایت وحشیانهٔ دشمنان ، عرب ها را در فلسطین و لبنان نابود کرده و در همهٔ کشورهای امت به آن‌ها ستم کرده است.دشمنان تلاش می‌کنند همکاری میان مسلمانان را برای مقابله با خطری که همهٔ آن‌ها را هدف گرفته، تخریب کنند. طرح صهیونیستی حتی کشورهایی را هدف قرار می‌دهد که نظام‌ها و حاکمانشان در خدمت آمریکا و اسرائیل حرکت می‌کنند.آنان وابستگی کامل به آمریکا، انگلیس و اسرائیل را کاملاً عادی و پذیرفته‌شده جلوه می‌دهند.

پیشنهادات اروپا را برای تغییر مواضع خود رد کردیم

رهبر انصارالله با تأکید بر اینکه ما در طرح قرآنی با صدق، ثبات، بینش و آگاهی حرکت کردیم، گفت: در سطح خارجی یادآوری می‌کنم که در سال ۲۰۰۷ پیشنهادهایی از طرف اروپایی‌ها به ما رسید؛ می‌گفتند شعار را کنار بگذارید و ما آماده‌ایم شما را در دولت و همه نهادهای آن تا حدود یک‌چهارم شریک کنیم. ما هیچ معامله‌ای بر سر موضع‌مان نپذیرفتیم، و حتی در مراحل قدرت‌گیری و پس از انقلاب ۲۱ سپتامبر، در برابر پیشنهادها و تطمیع‌هایی که برای بازگرداندن ما از این موضع ارائه شد مقاومت کردیم. برخی حرکت‌هایی که خود را اسلامی یا جهادی معرفی می‌کنند، وقتی به قدرت رسیدند وارد معامله‌های سیاسی شدند و مواضع و جهت‌گیری‌های خود را تغییر دادند.

برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس برای صهیونیست ها راه نفوذ باز کرده‌اند

کشورهای سازشکار متوجه نیستند که عادی‌سازی بخشی از طرح صهیونیستی است و خروج از آن یا عقب‌نشینی از آن محسوب نمی‌شود.کشورهای عادی‌ساز توجه ندارند که دشمن اسرائیلی در فلسطین از ابتدا چگونه از طریق صهیونیسم نرم و از راه شرکت‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی نفوذ کرده است. دشمن اسرائیلی تلاش می‌کند در گمراه‌سازی، فسادآفرینی و دخالت در مدیریت امور امت در همه حوزه‌ها قدرت پیدا کند. دشمن در پی کنترل آموزش و رسانه و مدیریت محتوای آن و همچنین کنترل اقتصاد است. شرکت‌های صهیونیستی شروع به خرید املاک در مکه مکرمه و مدینه منوره کرده‌اند و برای آن‌ها در این زمینه راه باز شده است.برخی کشورهای خلیج فارس، در همه حوزه‌ها برای یهودیان صهیونیست راه نفوذ باز کرده‌اند؛همان‌گونه که در زمینه فناوری، ارتباطات و اعطای تابعیت رخ داده است.

دشمنان می‌خواهند از ایران خلاص شوند تا اشغال کشورهای عربی را کامل کنند

همکاری محور جهاد و مقاومت الگویی برای کل امت است تا اهمیت همکاری و حرکت جمعی را درک کنند. دشمنان تلاش می‌کنند، موضع ایران را تخریب کنند در حالی که این موضع گیری اسلامی، بزرگ و مهم است. آنها می‌خواهند از شر ایران خلاص شوند تا اشغال کشورهای عربی را کامل کنند و بسیاری از اعراب نادان به این حقیقت که دشمنان، خود اعلام می‌کنند توجه ندارند. جبهه‌ هایی که اکنون متحدانه در برابر دشمن اسرائیلی و آمریکایی ایستاده‌اند، این نیست که از ایران حمایت می‌کنند، بلکه از موضع قوی ایران در برابر دشمنی که همه باید با آن مقابله کنند، بهره می‌برند. دشمن چه موضع ایران وجود داشته باشد چه نه، به یمن و لبنان و سایر کشورها حمله خواهد کرد. جنگ با دشمن در قالب جبهه‌های واحد، موضعی قوی و مؤثر است که همه از آن سود می‌برند.

منطقه جز با شکست نقشه رژیم صهیونیستی آرام نخواهد گرفت

همه ما در منطقه باید بدانیم که دشمن اسرائیلی و آمریکایی مشکل امت هستند نه جبهه‌های محور جهاد و مقاومت. مشکل، ایران، جبهه یمن، جبهه لبنان و سلاح حزب‌ الله نیست. وضعیت منطقه جز با شکست نقشه رژیم صهیونیستی آرام نخواهد گرفت. آتش ‌بس فعلی در آستانه پایان است و بسیار شکننده بود و احتمال تشدید تنش زیاد است. موضع ما در برابر تجاوز آمریکایی-اسرائیلی که امت و جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار داد، روشن و اعلام شده است و بیطرفی نیست. ما در برابر دشمن صهیونیستی و شریک آمریکایی‌اش قرار داریم و اگر دشمن تشدید تنش کند، ما نیز تشدید تنش خواهیم کرد. اگر آتش‌بس پایدار بماند، بی‌تردید دورهای دیگری در راه است چون این فقط آتش‌بسی در یک دور نبرد مستمر با دشمن است.

رهبر جنبش انصارالله یمن در بخش پایانی سخنرانی خود گفت: احساس مسئولیت، آگاهی، بسیج و بیداری به امت کمک می‌کند تا در وضعیت بازدارندگی، سربلندی و قدرتمندی قرار گیرد و از نفوذ و به مزدوری مصون بماند. در نهایت باید به خدا و وعده حق او توکل کرد که فرجام کارها از آن اوست و پایان این نبرد را او مشخص کرده است. دعا در پیشگاه الهی، هزینه، زمان و خسارات را کاهش می‌دهد و فداکاری ‌ها را ثمربخش و پذیرفتنی می‌کند. ما به موفقیت طرح قرآنی ایمن داریم که طرحی بزرگ و شایسته فداکاری و پایداری است.