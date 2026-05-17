پیام تسلیت رهبر انصارالله یمن به مناسبت شهادت فرمانده قسام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عبد الملک الحوثی رهبر انصارالله یمن شهادت عزالدین حداد، فرمانده کل گردان‌های قسام، را به مبارزان این گردان‌ها تبریک و تسلیت گفت.

وی تاکید کرد که جنایت هدف قرار دادن شهید حداد و خانواده‌اش در چارچوب سلسله‌ای از جنایات صهیونیستی انجام گرفته که طی دوره گذشته علیه مردم غزه و کرانه باختری و مسجد مبارک الاقصی متوقف نشده است.

رهبر انصارالله یمن افزود: این فداکاری‌های بزرگ، تنها بر قدرت، اراده، صبر و تداوم جهاد گردان‌های قسام و سایر گروه‌های مقاومت و مجاهدان محور مقاومت در برابر دشمنان خدا می‌افزاید.

وی تصریح کرد: ما بر موضع ثابت خود در کنار مردم غزه و ملت مظلوم فلسطین و همچنین سایر ملت‌های امت اسلامی در لبنان، ایران و دیگر کشورها تاکید می‌کنیم.

رهبر انصارالله یمن بیان کرد: اعتماد ما به نصرت الهی در برابر این هجمه صهیونیستی علیه امت و مقدسات‌مان بسیار بالاست و سرانجام جهاد و رویارویی به نفع مؤمنان خواهد بود، چه این مسیر طولانی شود و چه کوتاه؛ و همانا یاری خداوند نزدیک است.