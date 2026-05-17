  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۰۷

پیام تسلیت رهبر انصارالله یمن به مناسبت شهادت فرمانده قسام

پیام تسلیت رهبر انصارالله یمن به مناسبت شهادت فرمانده قسام

رهبر انصارالله یمن ضمن تسلیت شهادت فرمانده قسام، گفت: ما بر موضع ثابت خود در کنار مردم غزه و ملت مظلوم فلسطین و همچنین سایر ملت‌های امت اسلامی در لبنان، ایران و دیگر کشورها تاکید می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عبد الملک الحوثی رهبر انصارالله یمن شهادت عزالدین حداد، فرمانده کل گردان‌های قسام، را به مبارزان این گردان‌ها تبریک و تسلیت گفت.

وی تاکید کرد که جنایت هدف قرار دادن شهید حداد و خانواده‌اش در چارچوب سلسله‌ای از جنایات صهیونیستی انجام گرفته که طی دوره گذشته علیه مردم غزه و کرانه باختری و مسجد مبارک الاقصی متوقف نشده است.

رهبر انصارالله یمن افزود: این فداکاری‌های بزرگ، تنها بر قدرت، اراده، صبر و تداوم جهاد گردان‌های قسام و سایر گروه‌های مقاومت و مجاهدان محور مقاومت در برابر دشمنان خدا می‌افزاید.

وی تصریح کرد: ما بر موضع ثابت خود در کنار مردم غزه و ملت مظلوم فلسطین و همچنین سایر ملت‌های امت اسلامی در لبنان، ایران و دیگر کشورها تاکید می‌کنیم.

رهبر انصارالله یمن بیان کرد: اعتماد ما به نصرت الهی در برابر این هجمه صهیونیستی علیه امت و مقدسات‌مان بسیار بالاست و سرانجام جهاد و رویارویی به نفع مؤمنان خواهد بود، چه این مسیر طولانی شود و چه کوتاه؛ و همانا یاری خداوند نزدیک است.

کد مطلب 6832836

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها