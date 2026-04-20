به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، مجله The American Conservative گزارش داد، جنگ آمریکا علیه ایران به مثابه نقطه عطف اساسی در تاریخ آمریکا به شمار می رود و ممکن است پایان دوران هژمونی تکقطبی آمریکا بر نظام بینالملل را رقم بزند.
در این گزارش آمده است، اهمیت این جنگ نه در نتایج میدانی آن بلکه در پیامدهای راهبردی اش نهفته است. این جنگ با سازماندهی ضعیف نشاندهنده کاهش نفوذ آمریکا است. واشنگتن فرصت تثبیت مجدد جایگاه خود به عنوان یک ابرقدرت را از دست داد.
در ادامه این گزارش تاکید شده است، باید در سیاست های آمریکا مبتنی بر توسعه طلبی نظامی بازنگری شده و واشنگتن به سمت سیاستهای محتاطانهتر و هزینههای دفاعی منطقیتر حرکت کند.
این مجله به تلفات بالای انسانی و خسارت های مادی جنگ اشاره کرد و نوشت، هزینه این عملیات نظامی در مدت کوتاهی به دهها میلیارد دلار رسید که نشاندهنده حجم فشار بر توان نظامی و اقتصادی آمریکا است. محافل نظامی هشدار داده اند که بازسازی ذخایر تسلیحاتی استفاده شده میتواند سالها طول بکشد.
