به گزارش خبرنگار مهر، مصرفگرایی در جهان معاصر تنها یک رفتار اقتصادی ساده نیست، بلکه به یک پارادایم فرهنگی و اجتماعی بدل شده است که تمام شئون زندگی بشر را تحت تأثیر قرار میدهد. بر اساس تحلیلهای استخراج شده از متون پژوهشی و دیدگاههای نخبگان حوزه فرهنگ و اقتصاد، مصرفگرایی را میتوان «اصالت دادن به مصرف» تعریف کرد؛ وضعیتی که در آن کالاها نه برای رفع نیازهای واقعی، بلکه برای کسب هویت، نمایش منزلت اجتماعی و پاسخ به میلهای بیپایانِ بازتولید شده توسط نظام سرمایهداری خریداری میشوند. این پدیده دارای ابعاد چندگانهای است که از روانشناسی فردی تا ساختارهای کلان سیاسی و اقتصادی را در بر میگیرد.
ابعاد فرهنگی و هویتی مصرفگرایی
یکی از کلیدیترین ابعاد مصرفگرایی، گذار از «مصرف برای نیاز» به «مصرف برای تظاهر» است. در این ساحت، فرد با کالاهایی که مصرف میکند شناخته میشود. رسانهها و صنایع تبلیغاتی با استفاده از تکنیکهای روانشناختی، این باور را القا میکنند که خوشبختی و موفقیت در گرو تملک اشیاء بیشتر است. این فرآیند منجر به نوعی «شیءوارگی» میشود که در آن ارزشهای انسانی تحتالشعاع ارزشهای مبادلهای قرار میگیرند. در واقع، مصرفگرایی نوعی سبک زندگی را ترویج میکند که در آن «داشتن» جایگزین «بودن» میشود. این بعد فرهنگی بهویژه در جوامع در حال توسعه، منجر به از خودبیگانگی فرهنگی و تلاش برای تقلید از الگوهای مصرفی جوامع غربی میگردد که اغلب با توان مالی و زیرساختهای بومی تناسبی ندارد.
ابعاد اقتصادی و ساختاری
از منظر ساختاری، مصرفگرایی موتور محرک تولید انبوه است. چرخه اقتصادی مدرن بر پایه نرخ بالای گردش کالا استوار است. اگر مصرف متوقف شود یا به سطح نیازهای اساسی تقلیل یابد، بسیاری از صنایع با بحران مواجه میشوند. از این رو، ساختار قدرت در نظامهای اقتصادی تمایل دارد با استفاده از ابزارهایی مانند اعتبارات بانکی، خریدهای اقساطی و استراتژی «نابودسازی عمدی کالا» (برنامهریزی برای خراب شدن زودتر از موعد کالاها)، مصرفکننده را در یک وضعیت خرید دائمی نگه دارد. این بعد اقتصادی، مصرفگرایی را به یک ضرورت برای بقای سیستمهای مبتنی بر رشد مداوم تبدیل کرده است.
دوگانه سودآوری و ضررآفرینی در اقتصاد
پرسش اساسی این است که آیا ترویج این فرهنگ در نهایت به سود اقتصاد است یا به آن آسیب میزند؟ پاسخ به این پرسش نیازمند تفکیک میان «رشد کوتاه مدت» و «توسعه پایدار» است.
در نگاه اول و کوتاه مدت، مصرفگرایی به عنوان یک محرک قوی برای تقاضای کل عمل میکند. افزایش تقاضا منجر به رونق تولید، ایجاد اشتغال و گردش پول در بازار میشود. از این زاویه، ترویج مصرفگرایی نوعی «سودآوری عملیاتی» برای بنگاههای اقتصادی و دولتهایی است که به دنبال آمارهای رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) هستند. مصرفگرایی باعث میشود چرخهای کارخانهها بچرخد و نوآوری در طراحی محصولات جدید تحریک شود.
با این حال، نگاه عمیقتر پژوهشی نشان میدهد که این سودآوری ظاهری، هزینههای پنهان و سنگینی دارد که در بلندمدت اقتصاد را با چالشهای ساختاری مواجه میکند. نخستین ضرر، تخریب «نرخ پسانداز» است. زمانی که تمام درآمد جامعه صرف مصرف میشود، انباشت سرمایه برای سرمایهگذاریهای زیربنایی کاهش مییابد. اقتصاد مصرفزده، اقتصادی است که به جای آینده، در حال زندگی میکند و توان مقابله با بحرانهای ناگهانی را ندارد.
دوم، مصرفگرایی لجامگسیخته منجر به «شکاف طبقاتی» عمیقتر میشود. در حالی که دهکهای بالای جامعه در رقابت برای مصرف کالاهای لوکس هستند، فشار تورمی ناشی از تقاضای القایی، معیشت طبقات پایین را دشوارتر میکند. همچنین، مصرفگرایی مفرط منجر به وابستگی شدید به واردات در جوامعی میشود که تولید ملی آنها توان رقابت با تنوعطلبی بازار را ندارد. این امر تراز تجاری را منفی کرده و ارزش پول ملی را کاهش میدهد.
پیامدهای زیستمحیطی و اخلاقی
نمیتوان از ابعاد مصرفگرایی سخن گفت و به فاجعه زیستمحیطی اشاره نکرد. اقتصاد مصرفمحور بر پایه استخراج بیرویه منابع طبیعی و تولید انبوه زباله استوار است. ضرر اقتصادی ناشی از تخریب محیط زیست، تغییرات اقلیمی و اتمام منابع تجدیدناپذیر، در محاسبات حسابداری سنتی لحاظ نمیشود، اما در حقیقت نوعی بدهی سنگین است که به نسلهای آینده منتقل میگردد. از منظر اخلاقی نیز، این فرهنگ منجر به فرسایش سرمایه اجتماعی، کاهش همدلی و افزایش اضطرابهای فردی (ناشی از ناتوانی در رسیدن به استانداردهای مصرفی رسانهای) میشود.
اگرچه مصرفگرایی به عنوان روغنی برای چرخدندههای نظام تولید انبوه عمل میکند، اما ترویج بیقاعده آن در اقتصاد، در مجموع «ضررزننده» است. سودآوری ناشی از مصرفگرایی، سودی گذرا و ناپایدار است که به قیمت تخریب اخلاق، محیط زیست و عدالت اجتماعی به دست میآید.
راهکار گریز از این بنبست، نه توقف مصرف، بلکه تغییر جهت به سمت «مصرف مسئولانه» و تقویت فرهنگ «قناعت مدرن» است. اقتصادی که بر پایه کیفیت، دوام کالا و عدالت در توزیع منابع استوار باشد، بسیار مقاومتر از اقتصادی است که بر پایه تحریک نیازهای کاذب بنا شده است. برای دستیابی به توسعه پایدار، جوامع ناگزیرند تعریفی جدید از رفاه ارائه دهند؛ تعریفی که در آن «کیفیت زندگی» بر «کمیت اشیاء» ارجحیت داشته باشد. تنها در این صورت است که اقتصاد میتواند از دام چرخههای بحرانزای مصرفگرایی رهایی یابد و به جای خدمت به ماشین تولید، در خدمت تعالی انسان قرار گیرد.
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