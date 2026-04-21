به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی‌اصغر حسینی‌شیروانی عصر سه‌شنبه در دومین جلسه شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان که به میزبانی اداره‌کل بهزیستی برگزار شد با تاکید بر نقش مهم کارگران در تاریخ معاصر کشور گفت: هفته کار و کارگر بهترین فرصت برای تبیین فرهنگ کار و تلاش، اشاعه روحیه ایثار و تقدیر از جامعه کارگری و کارفرمایی استان است.

وی با اشاره به فعالیت‌های تاریخی جامعه کارگری در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی افزود: کارگران مازندران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا دوران دفاع مقدس و رویدادهای ملی حضور فعال و اثرگذار داشتند و با تلاش خود نمونه‌ای از همبستگی ملت ایران با آرمان‌های انقلاب را به نمایش گذاشتند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برنامه‌های هفته کارگر را تشریح کرد و گفت: برپایی میز خدمت در مصلای نماز جمعه ساری، سخنرانی پیش از خطبه‌ها، غبارروبی گلزار شهدا، تجلیل از بانوان شاخص کارگری و معرفی کارگران نخبه و خلاق از جمله اقدامات مهم این هفته است.

حسینی‌شیروانی درباره حمایت از واحدهای آسیب‌دیده اقتصادی بیان کرد: در جلسات تخصصی با حضور دستگاه‌های متولی و تشکل‌های کارگری، راهکارهای عملیاتی برای پشتیبانی از این واحدها تدوین شده و گزارش‌های لازم به وزارتخانه ارسال گردیده تا بسته‌های حمایتی برای آنها پیش‌بینی شود.

وی هدف از این اقدامات را حفظ اشتغال، تقویت توان تولید و افزایش مشارکت جامعه کارگری و کارفرمایی در توسعه استان و کشور عنوان کرد و افزود: معرفی الگوهای موفق کارگری و اشاعه فرهنگ ایثارگری و اخلاق حرفه‌ای به ایجاد انگیزه در نسل جوان کمک می‌کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران همچنین از نقش حمایتی بانک رفاه و بانک توسعه تعاون در ارائه خدمات مالی و مشارکت در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی هفته کارگر تقدیر کرد.