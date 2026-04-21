به گزارش خبرنگار مهر، سید ایرج کاظمی‌جو عصر سه شنبه در شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به اهمیت حماسه شهدای انقلاب اسلامی، به ویژه شهدای عملیات رمضان و کوه سیاه، گفت :برنامه‌های فرهنگی باید با پشتوانه پژوهشی و فکری اجرا شوند.

وی پیشنهاد تشکیل یک دبیرخانه تخصصی در سطح استان برای گرامی داشت شهدای کوه سیاه را مطرح کرد و ادامه داد: این دبیرخانه می‌تواند در شهرستان کهگیلویه مستقر و با ساختار مشخص، امور را حرفه‌ای پیگیری کند.

فرماندار کهگیلویه درباره جانمایی یادمان نیز گفت: کوه سیاه یک المان طبیعی و بکر است و نباید با دخالت‌های زیاد ویژگی آن از بین برود.

وی پیشنهاد کرد: نمادی برای شهدای کوه سیاه در میادین مرکزی دهدشت یا نقاط پرتردد شهری ساخته شود تا ماندگار و قابل دسترس عموم باشد.

کاظمی جو بر بهسازی مسیر دسترسی به کوه سیاه تأکید کرد و گفت: این جاده مسیر عبور اصلی حدود ۱۴ تا ۱۵ روستا است و آسفالت و زیرسازی آن اهمیت زیادی دارد.

وی با اشاره به ظرفیت گردشگری کوه سیاه افزود: آوازه این منطقه دیگر محدود به استان نیست و در سطح کشور شناخته شده است.

فرماندار کهگیلویه در پایان قدردانی خود را از مسئولان، نیروهای مسلح و بنیاد شهید اعلام کرد و گفت: اتحاد دولت، ملت و نیروهای مسلح زمینه اجرای شایسته یادمان شهدای کوه سیاه را فراهم می‌کند.