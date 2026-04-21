  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۲۲

یادمان شهدای کوه سیاه در دهدشت ساخته می‌شود

دهدشت-فرماندار کهگیلویه گفت: یادمان شهدای کوه سیاه در دهدشت ساخته می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ایرج کاظمی‌جو عصر سه شنبه در شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به اهمیت حماسه شهدای انقلاب اسلامی، به ویژه شهدای عملیات رمضان و کوه سیاه، گفت :برنامه‌های فرهنگی باید با پشتوانه پژوهشی و فکری اجرا شوند.

وی پیشنهاد تشکیل یک دبیرخانه تخصصی در سطح استان برای گرامی داشت شهدای کوه سیاه را مطرح کرد و ادامه داد: این دبیرخانه می‌تواند در شهرستان کهگیلویه مستقر و با ساختار مشخص، امور را حرفه‌ای پیگیری کند.

فرماندار کهگیلویه درباره جانمایی یادمان نیز گفت: کوه سیاه یک المان طبیعی و بکر است و نباید با دخالت‌های زیاد ویژگی آن از بین برود.

وی پیشنهاد کرد: نمادی برای شهدای کوه سیاه در میادین مرکزی دهدشت یا نقاط پرتردد شهری ساخته شود تا ماندگار و قابل دسترس عموم باشد.

کاظمی جو بر بهسازی مسیر دسترسی به کوه سیاه تأکید کرد و گفت: این جاده مسیر عبور اصلی حدود ۱۴ تا ۱۵ روستا است و آسفالت و زیرسازی آن اهمیت زیادی دارد.

وی با اشاره به ظرفیت گردشگری کوه سیاه افزود: آوازه این منطقه دیگر محدود به استان نیست و در سطح کشور شناخته شده است.

فرماندار کهگیلویه در پایان قدردانی خود را از مسئولان، نیروهای مسلح و بنیاد شهید اعلام کرد و گفت: اتحاد دولت، ملت و نیروهای مسلح زمینه اجرای شایسته یادمان شهدای کوه سیاه را فراهم می‌کند.

کد مطلب 6807426

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها