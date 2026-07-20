مهاجرانی: دولت با همه توان در میدان است

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در حاشیه حضور در یکی از پاسگاههای پلیس راه استان هرمزگان در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی دولت، با اشاره به سفر خود به جنوب کشور که از خوزستان آغاز شده است، اظهارکرد: در مسیر، توفیق پیدا کردیم که با دوست خوبم، وزیر پرافتخار کابینه، خانم دکتر صادق را در ایستگاه پلیسراه بندر خمیر به بندر لنگه دیدار کنیم.
وی افزود: خانم دکتر صادق ایستاده بودند تا به پرسنل خوب پلیس راهنمایی و رانندگی خدا قوت بگویند. مسیری که من در آن حرکت میکنم از غرب به شرق است و وزیر راه و شهرسازی در مسیر برعکس حرکت میکنند؛ بنابراین در یک نقطه با هم تلاقی کردیم.
سخنگوی دولت با بیان اینکه این اتفاق نشان میدهد دولت پای کار مردم است، تصریح کرد: دولت با همه توان خود در میدان حضور دارد. معاون اجرایی رئیسجمهور و تیمی از وزرا، معاونان وزرا نیز آمدهاند تا آسیبها را بررسی کنند و راهکارهایی را که میتواند خسارتها را جبران و زندگی را به مردم بازگرداند، دنبال کنند.
مهاجرانی خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه در این سفر این است که آنچه مورد حمله قرار میگیرد، زندگی مردم است و تمام تلاش دولت بر این است که زندگی را به مردم برگرداند.
وی تأکید کرد: معتقدیم مردم ایران شایسته بهترین زندگیها هستند و امیدواریم خداوند به ما کمک کند که در این مسیر و تحقق این هدف موفق باشیم.
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