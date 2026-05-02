۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۴۳

رخنه نظامیان اسرائیلی به غرب درعا سوریه؛ تیراندازی شدید با دوشکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی بار دیگر با نقض حاکمیت سوریه، به حومه غربی درعا در سوریه وارد شدند.

منابع محلی در درعا اعلام کردند که نظامیان اسرائیلی متشکل از دو خودرو به سمت ورودی جاده وادی الرقاد در حومه غربی درعا پیشروی کردند. به گفته منابع، نیروهای اسرائیلی تا منطقه «سیل ابو عمر» پیشروی کردند.

این منابع اعلام کردند که یکی از خودروهای گشتی، هنگام عبور از منطقه، با دوشکا که در جلوی آن نصب شده بود، تیراندازی شدید انجام داد تا ساکنان را بترساند.

روز گذشته نیز نظامیان اسرائیلی در حومه قنیطره دست به تحرکاتی زدند. همچنین روز جمعه توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی مجاورت «سد استراتژیک منطره» را گلوله باران کرد.

منابع خبری اعلام کردند که این گلوله‌باران مستقیماً بر روی منطقه غرب سد متمرکز بود. هیچ تلفات گزارش نشده است و خسارات محدود به برخی آتش‌سوزی‌هایی بود که در زمین‌های کشاورزی اطراف رخ داد.

