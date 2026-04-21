به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی خادمان و تسهیل‌گران اسکان اضطراری در دفاع مقدس سوم عصر امروز سه‌شنبه یکم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با حضور محمدطیب صحرایی مدیرکل حوزه شهردار تهران، حمیدرضا غلامزاده رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری و برخی مدیران شهری تهران برگزار شد.

محمد طیب صحرایی مدیرکل حوزه شهردار تهران در این برنامه با تبریک اعیاد پیش‌رو، از جمله ولادت حضرت معصومه(س) و امام رضا(ع)، ابراز امیدواری کرد: به‌زودی شرایطی فراهم شود که این مناسبت‌ها در فضایی آرام و در کنار مردم گرامی داشته شود.

وی در ادامه با اشاره به ترکیب نیروهای فعال در ماموریت خدمت‌رسانی به شهروندان ساکن در هتل‌ها گفت: مجموعه خدمت‌رسانی در این حوزه از دو بخش تشکیل شده است؛ بخشی از همکاران شهرداری تهران و بخشی دیگر نیروهای مردمی و داوطلب که به‌صورت جهادی در حال فعالیت هستند و نقش قابل توجهی در ارائه خدمات دارند.

مشاور و مدیرکل حوزه شهردار تهران با تأکید بر ضرورت برگزاری این جلسات تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی این نشست، ایجاد وحدت رویه و انسجام در پاسخگویی به شهروندان است.

وی با بیان اینکه نیروهای مستقر در هتل‌ها نماینده مستقیم شهرداری تهران هستند، گفت: شهروندان تفاوتی میان بخش‌های مختلف شهرداری یا جایگاه سازمانی افراد قائل نیستند و هر یک از افراد به‌عنوان نماینده شهرداری در محل اسکان شناخته می‌شوند؛ بنابراین نحوه پاسخگویی، دقت در ارائه اطلاعات و هماهنگی در اقدامات از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: درخواست‌ها و مسائل مطرح‌شده از سوی ساکنان هتل‌ها چه از طریق تماس با سامانه‌ها و چه از طریق مراجعه مستقیم باید از مسیر مشخص و با مدیریت نماینده شهرداری ساماندهی شود.

مشاور و مدیرکل حوزه شهرداری تهران با اشاره به ساختار مدیریتی مستقر در هتل‌ها گفت: در هر هتل دو مسئول اصلی حضور دارند؛ یکی نماینده شهرداری تهران که مسئول هماهنگی کلی است و دیگری مسئول حوزه فرهنگی و اجتماعی که با نظارت معاونت مربوطه، امور فرهنگی، اجتماعی و خدمات مکمل را پیگیری می‌کند. این دو بخش باید در هماهنگی کامل با یکدیگر فعالیت کنند.

وی افزود: تمامی برنامه‌ها و خدمات از جمله حضور پزشک، روانشناس، مشاور، برگزاری برنامه‌های فرهنگی یا ایجاد فضاهای رفاهی، باید با هماهنگی این دو بخش انجام شود تا نظم و کیفیت خدمات حفظ شود.

خدمات‌دهی به افراد مستقر در مراکز اسکان؛ از نیاز به دارو گرفته تا تجهیزات توانبخشی و آموزش کودکان

صحرایی با اشاره به گستردگی نیازهای ساکنان مراکز اسکان اظهار داشت: دامنه درخواست‌ها بسیار متنوع است و از مسائل مرتبط با مسکن و تسهیلات گرفته تا نیازهای روزمره مانند دارو، لوازم ضروری، تجهیزات توانبخشی یا حتی مسائل آموزشی کودکان را شامل می‌شود؛ بنابراین باید با نگاه جامع و انعطاف‌پذیر به این موضوعات رسیدگی شود.

وی در ادامه بر اهمیت استمرار خدمت‌رسانی با روحیه مناسب تأکید کرد و گفت: طبیعی است که این مأموریت طولانی‌مدت و سنگین است و ممکن است برخی همکاران به دلایل مختلف نیاز به جایگزینی داشته باشند. این موضوع کاملاً طبیعی است و باید با برنامه‌ریزی مناسب، نیروهای جایگزین به‌کار گرفته شوند تا روند خدمت‌رسانی بدون وقفه و با کیفیت ادامه یابد.

صحرایی با اشاره به ضرورت هماهنگی در ارائه خدمات در هتل‌ها اظهار داشت: تمامی فعالیت‌ها از جمله حضور پزشک، روانشناس، مشاور، اجرای برنامه‌های فرهنگی و حتی ایجاد فضاهای رفاهی باید با هماهنگی کامل میان مسئولان فرهنگی و نماینده شهرداری در هتل انجام شود تا خدمات به‌صورت منسجم و هدفمند به مردم ارائه شود.

وی با اشاره به شرایط خاص ناشی از جنگ اخیر تصریح کرد: در شرایطی که کشور درگیر یک جنگ تحمیلی و ظالمانه است، طبیعی است که نگاه و تحلیل مردم نسبت به این اتفاق متفاوت باشد و نیروهای خدمت‌رسان باید با درک این تفاوت‌ها، با صبر، سعه‌صدر و در عین حال با حفظ چارچوب‌های فکری و اعتقادی خود، پاسخگوی شهروندان باشند.

تلاش عملی برای گره‌گشایی از مشکلات مردم

مشاور و مدیرکل حوزه شهرداری تهران با تأکید بر اهمیت «بصیرت همراه با عمل» گفت: خدمت‌رسانی مؤثر زمانی محقق می‌شود که هم شناخت و آگاهی نسبت به شرایط وجود داشته باشد و هم تلاش عملی برای گره‌گشایی از مشکلات مردم؛ این دو باید در کنار یکدیگر قرار گیرند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ارزیابی کلی از شرایط کشور در این بحران اظهار داشت: با وجود تمامی سختی‌ها و خسارات، معتقدیم که ملت ایران در این جنگ تحمیلی ظالمانه، پیروز قطعی خواهد بود.

صحرایی افزود: دشمن در این جنگ اهداف مشخصی از جمله ایجاد بی‌ثباتی، از کار انداختن ارکان مدیریتی و تبدیل کشور به شرایطی مشابه برخی کشورهای منطقه را دنبال می‌کرد، اما هیچ‌یک از این اهداف محقق نشد و انسجام ملی و مدیریت کشور، این نقشه‌ها را خنثی کرد.

وی با اشاره به آیه‌ای از قرآن کریم خاطرنشان کرد: در جنگ، هر دو طرف آسیب می‌بینند، اما تفاوت در امید و هدف است؛ ملت ایران با تکیه بر باورهای خود، مسیر را با قدرت ادامه می‌دهد.

مشاور و مدیرکل حوزه شهرداری تهران تأکید کرد: نیروهای خدمت‌رسان باید ضمن حفظ روحیه امید و اطمینان، این نگاه را به شهروندان منتقل کنند و با رفتار و گفتار خود، موجب آرامش و تقویت روحیه مردم شوند؛ چرا که هر یک از این شهروندان، امانتی ارزشمند در اختیار مجموعه خدمت‌رسانی هستند.

وی افزود: بخشی از مردم که در مراکز اسکان حضور دارند، ممکن است تحت تأثیر روایت‌های مختلف یا فشارهای روحی ناشی از بحران قرار گرفته باشند، بنابراین ضروری است کارکنان مستقر در هتل‌ها و مراکز اقامتی، با رفتار حرفه‌ای و گفتار سنجیده، مانع از ایجاد اضطراب یا شبهه در ذهن آنان شوند.

وی ادامه داد: هر فردی که در این مسیر خدمت می‌کند، باید با نیت خالص و بدون انگیزه‌های مادی یا اداری صرف وارد میدان شود و بداند که خدمت به مردم در شرایط بحران، یک مسئولیت انسانی و الهی است.

مشاور و مدیرکل حوزه شهرداری تهران با اشاره به نمونه‌هایی از ایثار اجتماعی در جامعه گفت: رفتارهای ایثارگرانه مردم، از جمله حضور داوطلبانه در امدادرسانی یا کمک به آسیب‌دیدگان، نشان‌دهنده روح همبستگی اجتماعی است و نیروهای ما نیز باید این الگو را در رفتار خود بازتاب دهند.

وی افزود: در این مسیر نباید خستگی یا فشار کاری موجب کاهش کیفیت خدمت شود و لازم است با نگاه مسئولانه و مستمر، این مأموریت تا پایان شرایط بحرانی ادامه پیدا کند.

خدمت خالصانه به مردم نعمت الهی است

صحرایی با اشاره به آموزه‌های دینی خاطرنشان کرد: خدمت به مردم، به‌ویژه در شرایط سخت، از نگاه دینی یک نعمت الهی است و مسئولان و نیروهای اجرایی باید این فرصت را مغتنم بشمارند.

صحرایی در پایان تأکید کرد: امید است با همدلی، انسجام و استمرار خدمت‌رسانی، شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که آرامش و ثبات هرچه سریع‌تر به زندگی شهروندان بازگردد و آثار این بحران با همکاری همه دستگاه‌ها کاهش یابد.