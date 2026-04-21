  1. استانها
  2. زنجان
۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۵۸

۲۷ هزار نفر در پروژه های حمایتی مسکن در استان زنجان تخصیص پروژه شدند

زنجان- ئیس اداره برنامه مسکن و بازآفرینی راه و شهرسازی استان زنجان،گفت: از زمان اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون بیش از ۲۷ هزار نفر از متقاضیان واجد شرایط در استان زنجان تخصیص پروژه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد کردلو، به آخرین آمار ثبت نامی های طرح نهضت ملی مسکن در استان زنجان اشاره کرد و گفت: مجموع کل ثبت نامی در این طرح در استان ۱۰۱ هزار نفر بود که ۳۴ هزار نفر از آنها دارای چهار شرط اولیه بودند و پس از تشکیل پرونده و افتتاح حساب و واریز وجه نیز بیش از ۲۷ هزار نفر تخصیص پروژه شدند.

وی با بیان اینکه ثبت نامی های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از آمار مذکور مجزا است ،گفت: بیش از ۳۵ درصد متقاضیانی که تخصیص پروژه شدند در دهک های یک تا چهار هستند.

رئیس اداره برنامه مسکن و بازآفرینی راه و شهرسازی استان زنجان،با بیان اینکه حدود ۵ هزار نفر از متقاضیان نهضت ملی مسکن در استان نیز در مرحله تشکیل پرونده و تایید نهایی هستند،اظهار کرد: از این تعداد بیش از ۲ هزار نفر در شهر زنجان هستند که به شرط تامین زمین اطلاع رسانی های لازم از سوی اداره کل راه وشهرسازی استان جهت ادامه روند انجام خواهد شد و نیازی به مراجعه حضوری به اداره کل و کارگزاری نهضت ملی مسکن نیست.

کردلو با تاکید بر اینکه الویت تخصیص پروژه با متاهلین ،بعد خانوار و زمان ثبت نام است،اظهار ,کرد: براساس سهمیه ابلاغی در قالب نهضت ملی مسکن ۱۰۰درصد سهمیه برای مسکن حمایتی شهری محقق شده است که در دو قالب پروژه های انبوه سازی و واگذاری زمین گروهی اجرا شده است.

وی،اولویت دولت و وزارت راه و شهرسازی را براساس برنامه هفتم توسعه تامین مسکن محرومین و مسکن کارگری اعلام کرد و افزود: اداره کل راه وشهرسازی استان نسبت به تحقق این برنامه ها راهبری و مدیریت لازم را دارد و از تمام ظرفیتها استفاده خواهد کرد

کد مطلب 6807468

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها