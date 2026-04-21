  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۰۷

افشای هویت دو مقام آمریکایی کشته شده در مکزیک

یک رسانه آمریکایی فاش کرد که کارمندان کشته شده این کشور در مکزیک، ماموران سازمان سیا بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز امروز سه شنبه در گزارشی اعلام کرد که ۲ مقام آمریکایی که روز یکشنبه در تصادف رانندگی در شمال مکزیک کشته شدند، ماموران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) بودند.

نیویورک تایمز در ادامه اضافه کرد که این موضوع پرسش‌ هایی را درباره نقش این سازمان جاسوسی در مکزیک ایجاد کرده است.

این در حالیست که پیشتر اعلام شده بود: ۲ کارمند سفارت آمریکا و ۲ نیروی انتظامی کشور مکزیک در شمال این کشور کشته شدند.

ادعا شده بود که ۴ نفر مذکور حین بازگشت از عملیات مبارزه با مواد مخدر در شمال مکزیک کشته شدند.

کد مطلب 6807474

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها