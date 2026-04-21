افشای هویت دو مقام آمریکایی کشته شده در مکزیک

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز امروز سه شنبه در گزارشی اعلام کرد که ۲ مقام آمریکایی که روز یکشنبه در تصادف رانندگی در شمال مکزیک کشته شدند، ماموران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) بودند.

نیویورک تایمز در ادامه اضافه کرد که این موضوع پرسش‌ هایی را درباره نقش این سازمان جاسوسی در مکزیک ایجاد کرده است.

این در حالیست که پیشتر اعلام شده بود: ۲ کارمند سفارت آمریکا و ۲ نیروی انتظامی کشور مکزیک در شمال این کشور کشته شدند.

ادعا شده بود که ۴ نفر مذکور حین بازگشت از عملیات مبارزه با مواد مخدر در شمال مکزیک کشته شدند.