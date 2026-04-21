روز شهرکرد تجلی هویت و مفاخر این دیار است 

به گزارش خبرنگار مهر، ماشاالله ایزدی عصر سه شنبه در جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر با اشاره به جایگاه تاریخی شهرکرد در معادلات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور اظهار داشت: این شهر از دیرباز خاستگاه اندیشمندان و شخصیتهای برجسته بوده است. همچنین مردم این دیار در پیروزی انقلاب و دوران هشت سال دفاع مقدس نقش ماندگاری ایفا کردند.
وی افزود: روز شهرکرد متعلق به همه مردم شریف این شهر است. امیدواریم امسال این روز با برنامههای فرهنگی، ورزشی و اجتماعی متنوع، در زیباترین و بدیعترین شکل ممکن برگزار شود.
ایزدی درباره برنامههای پیشرو توضیح داد: سال گذشته، روز شهرکرد به صورت نمادین از طریق برج آزادی تهران منعکس شد. امسال با رونمایی از تمبر اختصاصی شهرکرد، که نمادی از هویت اصیل این دیار است، به استقبال برنامههای جدید میرویم. همچنین قرار است از یک اتوبوس کاروانی متفاوت هم پردهبرداری شود؛ اتوبوسی که طراحیاش از فضای سنتی اتاق آیینه وقلعه چالشترالهام گرفته شده که قرار است با حرکت در سطح شهر، حال و هوای فرهنگی تازهای به کوچهها و خیابانهایمان ببخشد.
رئیس شورای اسلامی شهرکرد در پایان خاطرنشان کرد: از همه شهروندان و فعالان فرهنگی دعوت میکنم پیشنهادهای خاص خود را برای هرچه پربارتر شدن برنامههای هفته فرهنگی شهرکرد (در اردیبهشت ماه) ارائه دهند. ما از این نظرات برای شکوه هرچه بیشتر روز شهرکرد استفاده خواهیم کرد.
