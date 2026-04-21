به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نجمی جانشین فرماندهی سپاه شهدای آذربایجان غربی در مراسم گرامیداشت شهدای ورزشکار استان با اشاره به ایستادگی ملت ایران در دفاع از وطن و آرمانهای انقلاب اسلامی، اظهار داشت: مردم در این حدود پنجاه روز با حضور آگاهانه و دفاع از کشور، فشارهای مستقیم دشمن را خنثی کرده و نشان دادند که در مسیر امام شهیدان ثابتقدم هستند.
وی با تقدیر از هوشمندی و غیرت مردم افزود: این ملت بیدار و آگاه با درک صحیح از شرایط، معادلات جنگ را تغییر داده و زمینههای پیروزی ایران و شکست دشمن را فراهم کردهاند. بار دیگر باید به این ملت همیشه در صحنه آفرین گفت.
جانشین فرماندهی سپاه شهدای آذربایجان غربی با اشاره به تقدیم شهدای فراوان از این استان بیان کرد: در استان آذربایجان غربی بیش از ۱۲ هزار شهید برای دفاع از این مرز و بوم حضور یافته و جان خود را فدای حفظ امنیت و عزت کشور کردهاند.
سردار نجمی ادامه داد: مردم باید همواره حرمت پرچم و آرمانهای انقلاب را حفظ کرده و اجازه ندهند دشمنان با طراحیهای خود در کشور نفوذ کرده و اهداف شوم خود را دنبال کنند. قدرت جمهوری اسلامی ایران در حمایت مردمی و انسجام ملی نهفته است.
وی در ادامه با اشاره به اهداف دشمن در جنگ ترکیبی علیه ایران تصریح کرد: دشمن بهدنبال تجزیه ایران و تغییر نظام از طریق ایجاد آشوبهای خیابانی بود، اما این اهداف محقق نشد. نهتنها تجزیهای صورت نگرفت، بلکه انسجام و یکپارچگی میان اقوام ایرانی افزایش یافت.
جانشین فرماندهی سپاه شهدای آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: دشمن حتی در حوزههای نظامی به اهداف خود نرسید و در مقابل، اقتدار جمهوری اسلامی بیش از پیش نمایان شد. تلاش برای تسلط بر نقاط راهبردی همچون تنگه هرمز نیز با شکست مواجه شد.
وی افزود: اقدامات دشمن و حامیان آن نهتنها موجب تضعیف ایران نشد، بلکه اعتبار و جایگاه آنان، بهویژه آمریکا، در عرصه بینالمللی با کاهش مواجه شد و نشان داد که توان مقابله با اراده ملت ایران را ندارند.
سردار نجمی با اشاره بر ضرورت حفظ وحدت و هوشیاری ملت ایران گفت: امروز زمان آن است که همه مسلمانان و آزادگان جهان با درک شرایط، در برابر ظلم ایستادگی کرده و از آرمانهای حقطلبانه حمایت کنند.
نظر شما