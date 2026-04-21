یادواره شهدای ورزشکار در ارومیه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یادواره شهدای ورزشکار آذربایجانغربی همزمان با افتتاح بزرگترین زورخانه استان، عصر امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مسئولان استانی و با هدف گرامیداشت یاد و خاطره ۱۹ تن از قهرمانان عرصه ورزش که در جنگ رمضان به شهادت رسیدند، در ارومیه برگزار شد.
در این یادواره با اهدای لوح سپاس از خانوادههای معزز شهدای ورزشکار جنگ رمضان در آذربایجانغربی قدردانی شد.
آذربایجانغربی در جنگ رمضان ۱۹ ورزشکار در رشتههای مختلف ورزشی را تقدیم انقلاب اسلامی ایران کرده است.
زورخانه امام علی (ع) بهعنوان بزرگترین زورخانه استان حاصل سالها پیگیری و نمادی از تعهد به توسعه زیرساختهای ورزشی و حفظ سنتهای پهلوانی است.
