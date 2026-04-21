مصوبه نامگذاری خیابان و میدانی به نام رهبر شهید در مشهد تایید نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن حسینی اظهار کرد: هیئت تطبیق شهرستان مشهد در نشست دیروز ۳۱ فروردین ماه خود مصوبه شورای این شهر مبنی بر تغییر نام خیابانهای کوهسنگی، دانشگاه و میدان شریعتی به نام «قائد شهید امت، امام خامنه ای» را به دلیل وجود ابهام و باتوجه بهعدم هماهنگی با مراجع ذیصلاح رد کرد.
فرماندار مشهد بیان کرد: این مصوبه به دلیل عدم اجماع قابل قبول و با هدف بررسی و مداقه و قوام بخشی بیشتر پیرامون این موضوع و با توجه به شأن و جایگاه رفیع رهبر شهید انقلاب و جلوگیری از تصمیم گیری شتاب زده در این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.
گفتنی است؛ شورای اسلامی شهر مشهد ۲۲ فروردین ماه در صد و هفتاد و نهمین جلسه علنی شورا با تصویب مصوبه ای نام خیابان های دانشگاه و کوهسنگی و میدان شریعتی مشهد را به نام «قائد شهید امت، امام خامنهای» تغییر داد.
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله سید علی خامنهای دیروز ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵ با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: در زمینه زنده نگهداشتن نام و یاد حضرت آیتالله شهید سیّدعلی خامنهای (قدساللهنفسهالزکیه) به خصوص نامگذاری اماکن و معابر لازم است قبل از هرگونه نامگذاری به نام ایشان و سایر شهدای خانواده آن امام شهید از سوی مراکز یا نهادها با این دفتر هماهنگی صورت پذیرد و از اقدامات شتابزده خودداری شود.
