۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۴۸

مصوبه نامگذاری خیابان و میدانی به نام رهبر شهید در مشهد تایید نشده است

مشهد- فرماندار مشهد گفت: هیئت تطبیق مصوبات شورا در این فرمانداری، مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر تغییر نام ۲ خیابان و یک میدان را به نام رهبر شهید انقلاب تایید نکرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن حسینی اظهار کرد: هیئت تطبیق شهرستان‌ مشهد در نشست دیروز ۳۱ فروردین ماه خود مصوبه شورای این شهر مبنی بر تغییر نام خیابانهای کوهسنگی، دانشگاه و میدان شریعتی به نام «قائد شهید امت، امام خامنه ای» را به دلیل وجود ابهام و باتوجه به‌عدم هماهنگی با مراجع ذیصلاح رد کرد.

فرماندار مشهد بیان کرد: این مصوبه به دلیل عدم اجماع قابل قبول و با هدف بررسی و مداقه و قوام بخشی بیشتر پیرامون این موضوع و با توجه به شأن و جایگاه رفیع رهبر شهید انقلاب و جلوگیری از تصمیم گیری شتاب زده در این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

گفتنی است؛ شورای اسلامی شهر مشهد ۲۲ فروردین ماه در صد و هفتاد و نهمین جلسه علنی شورا با تصویب مصوبه ای نام خیابان های دانشگاه و کوهسنگی و میدان شریعتی مشهد را به نام «قائد شهید امت، امام خامنه‌ای» تغییر داد.

دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌ سید علی خامنه‌ای دیروز ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵ با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: در زمینه‌ زنده نگه‌داشتن نام و یاد حضرت‌ آیت‌الله‌ شهید سیّدعلی خامنه‌ای‌ (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه) به خصوص نام‌گذاری اماکن و معابر لازم است قبل از هرگونه نام‌گذاری به نام ایشان و سایر شهدای خانواده‌ آن امام شهید از سوی مراکز یا نهادها با این دفتر هماهنگی صورت پذیرد و از اقدامات شتابزده خودداری شود.

