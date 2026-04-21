ثبت نخستین دمای بالای ۴۰ درجه در سیستان و بلوچستان در سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حیدری گفت: عصر سه‌شنبه اول اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، شهرستان هامون با ثبت دمای ۴۱ درجه سلسیوس گرم‌ترین شهر ایران شد. این در حالی است که در سال جاری، این نخستین ثبت دمای بالای ۴۰ درجه در استان به شمار می‌رود.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: پس از هامون، شهرهای زابل و زهک با دمای ۴۰ درجه سلسیوس و هیرمند و دلگان با دمای ۳۹ درجه در رده‌های بعدی گرم‌ترین شهرهای کشور قرار گرفتند.

وی ادامه داد: در مجموع ۱۹ ایستگاه هواشناسی استان دمای بالای ۳۵ درجه را ثبت کردند و در زاهدان نیز بیشینه دما در گرم‌ترین ساعات روز به ۳۳ درجه سلسیوس رسید که نسبت به روز قبل یک درجه افزایش داشته است.

حیدری با اشاره به شرایط جوی پیش‌رو گفت: تا روز پنجشنبه در زاهدان و نواحی مرکزی و غربی استان وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود که در برخی ساعات با خیزش گرد و خاک همراه خواهد بود.

وی گفت: از سه‌شنبه تا پنجشنبه در نیمه شمالی استان و روز جمعه در مناطق جنوبی، احتمال بارش‌های پراکنده همراه با رعد و برق وجود دارد.