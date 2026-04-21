ساخت ۴۷۰۰ کلاس درس در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم لک زایی با حضور در نشست شورای آموزش و پرورش استان که به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم برگزار شد، گفت: ما در میانه یک عملیات بزرگ عمرانی هستیم جایی که هدف‌گذاری ساخت ۸۵۰۰ کلاس درس انجام شده و هم‌اکنون عملیات اجرایی بیش از ۴۷۰۰ کلاس درس در نقاط مختلف استان با جدیت دنبال می‌شود.

مدیرکل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان با اشاره به تأمین تجهیزات مورد نیاز مدارس ،بیان کرد: عدالت آموزشی تنها در ساخت بنا خلاصه نمی‌شود بلکه تجهیز آن نیز در اولویت است در همین راستا بیش از ۲۰ هزار واحد تجهیزات کلاسی تأمین و در سطح مدارس استان توزیع شده است تا فرزندان این دیار در شرایطی مطلوب به تحصیل بپردازند

لک زایی در ادامه به استمرار «طرح شهید عجمیان » با رویکردی متفاوت در تابستان پیش رو اشاره کرد و گفت: تجربه موفق بهسازی سالانه ۵۵۰ مدرسه در چهار سال اخیر، ما را بر آن داشت تا با هم‌افزایی سپاه سلمان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و گروه‌های جهادی، نهضت شاداب‌سازی محیط‌های آموزشی را امسال نیز با قوت ادامه دهیم تا مدارس در اول مهرماه، کانون نشاط و پویایی باشند.

مدیرکل نوسازی مدارس استان همچنین از پیوند «مدرسه و طبیعت» خبر داد: با نگاهی تحولی و در قالب همکاری‌های چندجانبه طرح غرس نهال در مدارس کلید خورده است که طی آن در هر منطقه آموزشی حداقل هزار اصله نهال کاشته خواهد شد تا محیط‌های آموزشی استان به فضایی سبز و باطراوت تبدیل شوند.

لک زایی در پایان ضمن تجلیل از نقش بی‌بدیل خیرین و همراهی فرمانداران، تأکید کرد: امروز نوسازی مدارس استان به یک الگوی موفق از مشارکت دولت و مردم تبدیل شده و بخش بزرگی از این پروژه‌های در دست اجرا پیش از آغاز سال تحصیلی جدید تقدیم دانش‌آموزان عزیز خواهد شد.