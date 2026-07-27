به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ جهانشاهی عصر دوشنبه درنشست بررسی راهکارهای مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز با تأکید بر لزوم تشدید نظارت‌ها برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی گفت: دستگاه‌های متولی باید از همان مراحل اولیه با ساخت‌وسازهای غیرمجاز برخورد کنند تا از تغییر کاربری غیرقانونی اراضی و هدررفت سرمایه‌های ملی جلوگیری شود.

فرماندار نوشهر در این جلسه با اشاره به اهمیت صیانت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی اظهار کرد: ساماندهی و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز از اولویت‌های مدیریت استان است و همه دستگاه‌های مسئول باید در چارچوب وظایف قانونی خود برای تحقق این هدف همکاری کنند.

وی با بیان اینکه مقابله با تخلفات ساختمانی باید از همان مراحل ابتدایی انجام شود، افزود: جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز پیش از تکمیل بنا، علاوه بر کاهش خسارت به افراد، از اتلاف منابع و سرمایه‌های کشور نیز جلوگیری می‌کند.

جهانشاهی با تأکید بر نقش دستگاه‌های اجرایی در پیشگیری از تخلفات تصریح کرد: جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سایر نهادهای مسئول باید با افزایش گشت‌های نظارتی و اقدام به‌موقع، مانع تغییر کاربری‌های غیرمجاز و احداث بناهای خارج از ضوابط شوند.

وی همچنین ارزش اراضی کشاورزی و منابع طبیعی نوشهر را از مهم‌ترین ظرفیت‌های شهرستان دانست و گفت: حفظ این سرمایه‌های ملی نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است.

در ادامه این نشست، مدیران دستگاه‌های مرتبط گزارشی از اقدامات انجام‌شده و آخرین وضعیت نظارت بر ساخت‌وسازهای غیرمجاز ارائه کردند و بر تقویت هماهنگی بین دستگاه‌ها، افزایش نظارت‌های میدانی و پیشگیری از شکل‌گیری تخلفات جدید تأکید شد.