رفع تصرف ۱۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی و ساحلی غرب مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد خزاییپول پیش از ظهر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در اجرای احکام قطعی مراجع قضایی و با هدف صیانت از اراضی ملی و انفال، طی هفته گذشته ۱۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی و محدودههای ساحلی در شهرستانهای غرب مازندران از تصرف افراد خارج و به بیتالمال بازگردانده شد.
وی افزود: این عملیات با مشارکت نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، هماهنگی دستگاه قضایی و همکاری سایر دستگاههای اجرایی انجام شد و تمامی بناها، مستحدثات، سازههای فلزی و بتنی و سایر ساختوسازهای غیرمجاز ایجادشده در محدودههای مورد نظر جمعآوری و عرصهها به وضعیت قانونی بازگردانده شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- منطقه نوشهر با تأکید بر اینکه حفاظت از اراضی ملی از اولویتهای اصلی این مجموعه است، گفت: هیچگونه تعرض به عرصههای ملی و ساحلی قابل اغماض نیست و برخورد با متصرفان با جدیت ادامه خواهد داشت.
خزاییپول با اشاره به عملکرد ادارهکل از ابتدای سال جاری تاکنون تصریح کرد: در این مدت سه هکتار از اراضی ساحلی و ۱۶.۵ هکتار از اراضی ملی در قالب اجرای احکام قضایی رفع تصرف و به بیتالمال بازگردانده شده است.
وی ادامه داد: برآوردهای کارشناسی نشان میدهد ارزش مجموع اراضی ملی و ساحلی آزادسازیشده از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۶.۱۵ همت است که با اجرای احکام قضایی و تلاش نیروهای یگان حفاظت از دست متصرفان خارج شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - منطقه نوشهر خاطرنشان کرد: یگان حفاظت منابع طبیعی با پایش مستمر عرصههای ملی، هرگونه تخلف و تصرف غیرقانونی را در سریعترین زمان شناسایی کرده و مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهد کرد.
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