  1. استانها
  2. ایلام
۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۱۵

۵ هزار تن دانه روغنی کلزا در دهلران برداشت شد

ایلام - مدیرکل جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: تاکنون پنج هزار تن دانه روغنی کلزا در دهلران برداشت شده است.

حشمت عزیزان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت کشت‌های دانه روغنی در خودکفایی روغن کشور، اظهار کرد: در سال زراعی جاری، چهار هزار و ۱۹۰ هکتار از اراضی کشاورزی دهلران به کشت کلزا اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه روند برداشت کلزا در شهرستان آغاز شده، افزود: تا کنون حدود پنج هزار تن دانه روغنی کلزا از مزارع این شهرستان برداشت شده و پیش‌بینی می‌شود میزان برداشت نهایی به هفت هزار تن برسد.

وی از فعال بودن مراکز خرید تضمینی کلزا در دهلران خبر داد و گفت: در حال حاضر پنج مرکز در سطح شهرستان مشغول خرید کلزا از کشاورزان هستند تا ضمن کاهش هزینه و زمان حمل، دغدغه فروش محصول برای بهره‌برداران به حداقل برسد.

مدیر جهاد کشاورزی دهلران با اشاره به برخی مشکلات زیرساختی، تصریح کرد: وضعیت جاده‌های بین مزارع یکی از چالش‌های جدی در زمان برداشت است و از فرماندار و اعضای ستاد برداشت درخواست داریم در زمینه تعمیر و مرمت این مسیرها جهاد کشاورزی را همراهی کنند تا عملیات برداشت کلزا بدون اتلاف زمان و با کمترین خسارت انجام شود..

وی با تاکید بر نقش حمایتی دستگاه‌های اجرایی در موفقیت طرح‌های دانه روغنی، خاطرنشان کرد: تداوم حمایت‌ها، تأمین به موقع ادوات، سوخت و امکانات مورد نیاز و همچنین توجه به زیرساخت‌های حمل و نقل می‌تواند علاوه بر افزایش انگیزه کشاورزان، زمینه توسعه کشت کلزا و کاهش وابستگی کشور به واردات روغن خوراکی را فراهم کند.

کد مطلب 6807774

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها