۵ هزار تن دانه روغنی کلزا در دهلران برداشت شد

حشمت عزیزان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت کشت‌های دانه روغنی در خودکفایی روغن کشور، اظهار کرد: در سال زراعی جاری، چهار هزار و ۱۹۰ هکتار از اراضی کشاورزی دهلران به کشت کلزا اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه روند برداشت کلزا در شهرستان آغاز شده، افزود: تا کنون حدود پنج هزار تن دانه روغنی کلزا از مزارع این شهرستان برداشت شده و پیش‌بینی می‌شود میزان برداشت نهایی به هفت هزار تن برسد.

وی از فعال بودن مراکز خرید تضمینی کلزا در دهلران خبر داد و گفت: در حال حاضر پنج مرکز در سطح شهرستان مشغول خرید کلزا از کشاورزان هستند تا ضمن کاهش هزینه و زمان حمل، دغدغه فروش محصول برای بهره‌برداران به حداقل برسد.

مدیر جهاد کشاورزی دهلران با اشاره به برخی مشکلات زیرساختی، تصریح کرد: وضعیت جاده‌های بین مزارع یکی از چالش‌های جدی در زمان برداشت است و از فرماندار و اعضای ستاد برداشت درخواست داریم در زمینه تعمیر و مرمت این مسیرها جهاد کشاورزی را همراهی کنند تا عملیات برداشت کلزا بدون اتلاف زمان و با کمترین خسارت انجام شود..

وی با تاکید بر نقش حمایتی دستگاه‌های اجرایی در موفقیت طرح‌های دانه روغنی، خاطرنشان کرد: تداوم حمایت‌ها، تأمین به موقع ادوات، سوخت و امکانات مورد نیاز و همچنین توجه به زیرساخت‌های حمل و نقل می‌تواند علاوه بر افزایش انگیزه کشاورزان، زمینه توسعه کشت کلزا و کاهش وابستگی کشور به واردات روغن خوراکی را فراهم کند.