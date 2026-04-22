خبرگزاری مهر- گروه استانها؛ عشق و ایثار به وطن واژگان پرتکرار این روزها در میانه دفاع مقدس سوم ملت ایران است و همه ما این روزها و شبها را در هوایی آمیخته با روحیه حماسه و جهاد و مقاومت تنفس میکنیم. این روزها هر کسی با هر آنچه در توان دارد، هر کاری که بتواند برای تقویت جبهه و عزت و اقتدار میهن اسلامی انجام میدهد، معلمان دلسوز و مهربان هم بخشی از این جریان عظیم مردمی هستند که این روزها تعریف زیبایی از معلمی را معنا میکنند و با گذشت و فداکاری دغدغهمندانه به تعلیم و تربیت دانشآموزان میپردازند.
معلمان درس عشق و ایثار را در این شرایط جنگی و روزهای سختی که بر کشورمان میگذرد نه فقط به دانشآموزان بلکه به تمام جمعه آموختند و گویی همه مردم درسآموخته کلاس معلمان شدهاند. در این روزها در اخبار کم نمیشنویم و نمیبینیم که معلمان متعهد و دلسوز در اقصی نقاط استان چهارمحال و بختیاری و کشور، با وجود تعطیلی مدارس، درس و کلاس را تعطیل نکردند بلکه هر آنچه در توان داشتند را در طبق اخلاص نهادند و در هر جا که خانوادهها و مسئولان ذیربط صلاح بدانند از مسجد و حسینیه یا فضای طبیعت گرفته تا منزل دانشآموزان یا منزل خود معلمان، ولو برای ساعتی در روز، دانشآموزان را دور هم جمع میکنند و آموزش حضوری دارند.
«حسین عیدی»، معلم فداکار روستای برفگیر و صعبالعبور خویه در شهرستان کوهرنگ از توابع چهارمحال و بختیاری با ۲۶ سال سابقه، یکی از این هزاران معلم فداکار است که منزلش را به صحنه برگزاری کلاسهای حضوری دانشآموزان ابتدایی روستا تبدیل کرده است که در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر به این خانه میآیند و درس میخوانند. همین موضوع بهانه گفتگو با این معلم باصفای روستایی بود که با هم میخوانیم.
* چرا به این فکر افتادید که کلاسهای درس را در منزلتان برگزار کنید؟
وظیفه ذاتی معلم تعلیم و تربیت است و بنده هم با تشکیل کلاس در منزلم به دنبال عمل به وظیفه حرفهای خودم هستم و این نیاز به انگیزه یا علت خاص ندارد. وظیفه معلم درس دادن کتابها و سرفصلهای آموزشی در کلاس برای دانشآموزان است و باتوجه به شرایط جنگی و تعطیلی مدارس در چهارمحال و بختیاری، این وظیفهام را با صلاحدید خانوادهها و موافقت مسئولان ذیربط در منزل خودم به انجام میرسانم.
نکته دیگر اینکه امکانات برخی خانوادهها جوابگوی برگزاری کلاسهای آنلاین نیست چرا که در یک خانه گاه تا سه یا چهار دانشآموز وجود دارد که همزمان باید در کلاس آنلاین شرکت کنند و تهیه چند گوشی برای خانواده امکانپذیر نیست. قطعی یا سرعت کند اینترنت و نیز عدم توانایی دانشآموزان و پدر و مادرها برای استفاده از بستر آموزش آنلاین هم عوامل دیگری بود که خانوادهها را به سمت کلاس حضوری سوق داد.
* از دیدگاه شما در صورت فراهم شدن تمام زیرساختها، آموزش مجازی میتواند صد در صد جایگزین آموزش حضوری مدارس شود؟
قطعاً خیر. معتقدم حتی یک ساعت آموزش حضوری بهتر از ۱۰ ساعت و بیشتر کار با دانشآموز در فضای مجازی است. البته در شرایط فعلی چارهای جز مجازی شدن کلاسها نیست اما در کل باید گفت که هیچ ابزار دیگری جای آموزش حضوری را نمیگیرد.
در روش غیرحضوری متأسفانه تمرکز صد در صد بر کلاس وجود ندارد و دانشآموز را برای تن ندادن به مسئولیت، سستی در انجام تکالیف و معطوف نشدن بر درس توجیه میکند. ضمن اینکه در آموزش مجازی، ارتباط چهره به چهره معلم با دانشآموز که در امر آموزش و انتقال مفاهیم و دریافت بازخورد بسیار کارآمد است، اتفاق نمیافتد.
* از اول جنگ آموزش حضوری را آغاز کردید؟
بله تقریباً. کلاسها را طبق تقویم آموزش و پرورش تا قبل عید ادامه دادیم و بعد از تعطیلات نوروز مجدداً از سر گرفتیم. روستای خویه برفگیر بوده و شدت برف به حدی است که جاده روستا از سمت استان خودمان و شهرستان کوهرنگ شش ماه از سال مسدود و از سمت لرستان باز است. با وجود این برف و سرما در زمستان هم کلاسهایمان را برگزار کردیم و تعلیم و تربیت تعطیل نمیشود.
ضمن اینکه اگرچه با شروع جنگ به صورت رسمی اعلام شد که مدارس غیرحضوری است اما باتوجه به اینکه منطقه ما درگیر جنگ نشد، با جمعبندی خانوادهها و اهالی روستا، تصمیم گرفتیم که کلاسها را در مدرسه تشکیل دهیم که عدم موافقت مسئولان را در پی داشت. لذا با موافقت آنها، کلاسهای دبستان روستا را روزانه در دو نوبت صبح و بعدازظهر در منزل تشکیل دادیم و تکمیل آموزش حضوری را در صورت لزوم در فضای مجازی پیگیری میکنیم. همه ما به این جمعبندی رسیدیم که آموزش حضوری راحتتر و کارآمدتر است و لذا منزل را برای این موضوع آماده کردیم.
همچنین منزل را برای ۲ ساعت آموزش حضوری یکی دیگر از معلمان روستا در اختیار این معلم و دانشآموزانش قرار دادم که بنده شیفت صبح و پایههای اول، دوم و ششم را دارم و ایشان شیفت بعداز ظهر را برای کلاسهای سوم، چهارم و پنجم برگزار میکند.
* استقبال دانشآموزان از این نوع آموزش در منزل شما چه بوده است؟
دانشآموزانم با علاقه و انگیزه به این کلاس میآیند و از مشکلات و چالشهای حضور آنلاین هم برای بنده هم دانشآموزان و والدین آنها، خبری نیست. به نظرم این روش خاصه در روستاهای کوچک که مردم نسبت به هم شناخت کافی دارند و تعداد دانشآموزان کمتر است و همچنین مشکلات زیرساختی همچون اینترنت پرسرعت وجود دارد، بهترین انتخاب پیش روی معلمان و دانشآموزان است.
* از دیدگاه شما، در شرایطی که کشورمان با یک جنگ نابرابر و تمامعیار با دشمن آمریکایی صهیونی قرار دارد، رسالت معلمان چیست؟
در این روزها هر کسی که قلبش برای وطن و انقلاب اسلامی میتپد هر کاری که از دستش بر بیاید انجام میدهد. سربازان کشورمان در پای لانچرها مجاهدانه و ایثارگرانه جان عزیز خود را از دست میدهند یا مجروح و جانباز میشوند. مردم ولایی نیز هر شب با حضور در خیابانها سنگر دفاع از نظام جمهوری اسلامی و تمامیت ارضی را حفظ میکنند. چه بسیار نیروهای مردمی و جهادی در خط مقدم یا پشت جبهه فعالیت دارند. معلمان هم رسالت تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم را باید به نحو احسن انجام دهند و ضمن حفظ روحیه ایثار و شجاعت، دانشآموزان خود را قوی و انگیزهمند بار بیاورند و انسانهایی توانمند و مستحکم را برای آینده درخشان ایران اسلامی تربیت کنند.
به عنوان معلم باید به دانشآموزان توضیح دهیم که شما در سنگر علم و دانش قرار دارید و باید وظیفه خودتان که درس خواندن است به خوبی عمل کرده و خودتان را برای خدمت به مملکتمان آماده کنید. باید به آنها بگوییم رزمندگان با سلاح و موشک و پهپاد به جنگ با دشمن میروند و شما با سلاح «قلم» در این نبرد حاضر میشوید. هر چقدر بیشتر و بهتر درس بخوانید ضربههای شما به دشمن که بالندگی و رشد شما را نمیخواهد، کاریتر خواهد بود.
دشمن خیرخواه ما و فرزندان این مرز و بوم نیست و هر جا دستش برسد آسیب میزند، همانطور که دیدیم وحشیانه و جنایتکارانه به قتل عام دانشآموزان معصوم و پاک مینابی پرداخت و فجیعترین جنایت جنگی را رقم زد.
* در روستای خویه هم تجمعات مردمی برگزار میکنید؟
بله. تجمعات ما اغلب در مسجد روستا یا در منازل برگزار میشود و در این تجمعات هم درباره مسائل جنگ برای روستاییان صحبت میکنیم هم شعارهای دشمنشکن سر میدهیم. خویه حدود ۷۰۰ نفر جمعیت دارد و هر فراخوانی برای راهپیمایی و تجمع بدهیم، همه اهالی میآیند و مشارکت فعالانه دارند.
این روستای صعبالعبور با وجود جمعیت کمی که دارد، شش شهید تقدیم انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است و جمعیت رزمنده و جانباز و ایثارگر روستا نیز قابل توجه است. مردم خالص و باصفای روستا همواره پای کار انقلاب هستند و با وجود تمام محرومیتها دلبسته انقلاب و نظاماند. این همراهی با نظام اسلامی تا جایی است که با وجود همه گرانیها و مشکلات معیشتی اهالی روستا میگویند حاضریم دولت هزینه سبد کالا و یارانه ما را صرف تقویت قوای نظامی کند تا از کشورمان در برابر بیگانگان دفاع کنیم و اجازه ندهیم دشمن پای کثیفش را بر خاک پاک ما قرار دهد.
