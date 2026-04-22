۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۴۵

ایران در جنگ با آمریکا ایستادگی کرد؛ بانک اهداف وسوسه‌کننده برای تهران

یک پژوهشکده آمریکایی به ضعف پایگاه‌های این کشور در جنگ با ایران اذعان کرد و نوشت: حملات هوایی بی‌اثر بود و ایران با وارد کردن خسارت نظامی، آمریکا را به دیپلماسی واداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، پژوهشکده آمریکایی کاتو در گزارشی اذعان کرد که جنگ علیه ایران میزان ضعف پایگاه های آمریکا را در خطوط مقدم نشان داد.

در این گزارش آمده است، حملات هوایی نتوانست سرنوشت جنگ را تعیین کند بلکه ایران موفق شد همچنان به نبرد ادامه دهد و آمریکا را مجبور به حرکت در مسیر دیپلماسی کند.

در ادامه گزارش تاکید شده است، ایران به وارد کردن خسارت های نظامی ادامه داد و استقرار ۴۰ هزار نظامی آمریکایی در منطقه یک بانک اهداف وسوسه کننده برای تهران مهیا کرد.

در این گزارش آمده است، موشک ها و پهپادهای ایرانی دست کم ۱۲ پایگاه آمریکایی از جمله مقر ناوگان پنجم دریایی این کشور و پایگاه العدید را زیر آتش برد. جنگ با ایران سؤالاتی را در خصوص هدف وجود پایگاه های آمریکا و نحوه استفاده از آنها را مطرح کرده است.

