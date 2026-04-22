به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فایننشال تایمز در مقاله ای گزارش داد، افکار عمومی آمریکا و دیدگاه قشر نخبگان سیاسی به ویژه جوانان و حزب دموکرات نسبت به رژیم صهیونیستی به سرکردگی بنیامین نتانیاهو شاهد تغییرات اساسی بوده است.

در این گزارش آمده است، نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد اکثر آمریکایی‌ها در حال حاضر دیدگاه منفی نسبت به رژیم صهیونیستی دارند و این آمار حتی در بین جوانان بیشتر است.

در ادامه این گزارش تاکید شده است، سه چهارم آمریکایی های ۱۸ تا ۲۹ ساله بیشتر با فلسطینی‌ها همدردی می‌کنند تا با صهیونیست ها. این آمار نشان دهنده یک تغییر مهم در نسل جدید آمریکا است که احتمالاً با گذشت زمان عمیق‌تر خواهد شد. بسیاری از آمریکایی‌ها رژیم صهیونیستی را با اقدامات نظامی خشونت آمیز می شناسند.

در این گزارش آمده است، این تغییرات می‌تواند پیامدهای سیاسی از جمله روابط پرتنش بین تل آویو و واشنگتن داشته باشد؛ به ویژه اگر دونالد ترامپ به دنبال دستیابی به توافق با ایران برای پایان دادن به جنگ فعلی باشد. نفوذ نتانیاهو بر تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران کاملا محسوس بوده حتی اگر تصمیم نهایی بر عهده ترامپ بوده باشد. این موضوع منجر به افزایش انتقادات از تل آویو و پیچیده شدن بحث ها پیرامون گروه‌های لابی طرفدار رژیم صهیونیستی در آمریکا شده است. در نهایت افراد بیشتری از مردم آمریکا از رژیم صهیونیستی دور می شوند.

در این گزارش تاکید شده است، این تغییرات در حزب دموکرات نیز آغاز شده است، به طوری که اخیراً ۴۰ نفر از ۴۷ سناتور دموکرات به توقف معاملات تسلیحاتی با رژیم رأی داده‌اند؛ موضوعی که چند سال پیش غیرقابل تصور بود. برخی از سیاستمداران حتی پیشنهاد تحریم تسلیحاتی در صورت نقض قوانین جنگ توسط تل آویو را داده‌اند. نتانیاهو با چالش‌های پیچیده‌ای روبرو است زیرا جهت کلی سیاست های آمریکا در حال تغییر است. رابطه دیرینه بین آمریکا و رژیم ممکن است وارد مرحله‌ای مبهم‌تر و چالش‌برانگیزتر شود.