به گزارش خبرگزاری مهر، واسیلی زایتسف نویسنده روس در روزنامه گازتا نوشت که آتشبس در جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، لحظهای تحقیرآمیز برای واشنگتن بود.
زایتسف معتقد است که ترامپ با وعدههای بزرگی از جمله سرنگونی رژیم، تصرف اورانیوم غنیشده و تسلیم کردن ایران با زور وارد جنگ شد، اما جنگ بدون دستیابی به این اهداف به پایان رسید. ایران نه تنها شکست نخورد، بلکه با توانایی بیشتری برای تحمیل شرایط خود از جنگ بیرون آمد.
نویسنده میافزاید که تحقیر آمریکا فقط در شکست اهداف نیست، بلکه در عقبنشینی آمریکا نیز مشهود است. ترامپ، که به نابودی زیرساختهای ایران تهدید کرده بود، در لحظهای که قرار بود اعتبار تهدیدات خود را ثابت کند، به آتشبس روی آورد.
وی در عین حال افزود که ترامپ با وجود شکست تحقیر آمیز به احتمال فراوان، از جشن گرفتن و وانمود کردن به پیروزی برای خود به شیوه معمول خود، دست بر نخواهد داشت.
بر اساس این گزارش مهم ترین بُعد پیروزی ایران این بود که تهران ثابت کرد که تهدیدات آمریکا قابل تحمل است و کسی که مدت طولانی در برابر واشنگتن مقاومت کند، ممکن است در نهایت شرایط خود را به آن تحمیل کند.
نویسنده این مقاله در پایان نتیجه گرفت که ماجراجویی نظامی آمریکا و اسرائیل نه تنها با شکست به پایان رسید، بلکه شرمآورترین شکست استراتژیک در تاریخ آمریکا برای این کشور رقم خورد.
