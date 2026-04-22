  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۰

نویسنده روس: جنگ ایران شرم‌آورترین شکست در تاریخ آمریکا بود 

یک نویسنده روس با تاکید بر اینکه جنگ ایران شرم آور ترین شکست تاریخ آمریکا بود، نوشت که در عین حال احتمالا ترامپ سعی خواهد کرد خود را پیروز این معرکه بنامد و برای خود جشن پیروزی بگیرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، واسیلی زایتسف نویسنده روس در روزنامه گازتا نوشت که آتش‌بس در جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، لحظه‌ای تحقیرآمیز برای واشنگتن بود.

زایتسف معتقد است که ترامپ با وعده‌های بزرگی از جمله سرنگونی رژیم، تصرف اورانیوم غنی‌شده و تسلیم کردن ایران با زور وارد جنگ شد، اما جنگ بدون دستیابی به این اهداف به پایان رسید. ایران نه تنها شکست نخورد، بلکه با توانایی بیشتری برای تحمیل شرایط خود از جنگ بیرون آمد.
نویسنده می‌افزاید که تحقیر آمریکا فقط در شکست اهداف نیست، بلکه در عقب‌نشینی آمریکا نیز مشهود است. ترامپ، که به نابودی زیرساخت‌های ایران تهدید کرده بود، در لحظه‌ای که قرار بود اعتبار تهدیدات خود را ثابت کند، به آتش‌بس روی آورد.
وی در عین حال افزود که ترامپ با وجود شکست تحقیر آمیز به احتمال فراوان، از جشن گرفتن و وانمود کردن به پیروزی برای خود به شیوه معمول خود، دست بر نخواهد داشت.
بر اساس این گزارش مهم ترین بُعد پیروزی ایران این بود که تهران ثابت کرد که تهدیدات آمریکا قابل تحمل است و کسی که مدت طولانی در برابر واشنگتن مقاومت کند، ممکن است در نهایت شرایط خود را به آن تحمیل کند.
نویسنده این مقاله در پایان نتیجه گرفت که ماجراجویی نظامی آمریکا و اسرائیل نه تنها با شکست به پایان رسید، بلکه شرم‌آورترین شکست استراتژیک در تاریخ آمریکا برای این کشور رقم خورد.

کد مطلب 6807824

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    IR ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      دو نالد ترامپ جنایتکارمرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است و باید در دادگاه لاهه محاکمه و مجازات شود.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها