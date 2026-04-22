به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های عبری زبان گزارش دادند، قیمت نفت بعد از اعلام تمدید آتش بس از سوی ترامپ یک دلار هم کاهش پیدا نکرد چرا که بازارها دیگر به حرف های وی اعتماد ندارند.

در این گزارش آمده است، ممکن است آتش بس چندین سال ادامه داشته باشد و سقف زمانی مشخصی ندارد. چرا ایران در مذاکرات امتیازاتی بدهد که آمریکا و رژیم صهیونیستی نتوانستند آنها را با زور به دست آورند؟

در ادامه این گزارش تاکید شده است، اگر ترامپ هدف یا هشدار نهایی مشخص نکند این تنها یک آتش بس نیست بلکه پایان به جنگ بدون توافق است. می توان گفت آنچه که اتفاق افتاده یک شکست سنگین است.

لازم به ذکر است رئیس‌جمهور آمریکا که طی روزهای گذشته بارها مدعی شده بود آتش‌بس را تمدید نمی‌کند، از تمدید آتش‌بس خبر داد.

ترامپ مدعی شد که عاصم منیر وزیر دفاع پاکستان و شهباز شریف نخست‌وزیر این کشور از او خواسته‌اند که حمله به ایران را تا زمان ارائه پیشنهادی از سوی ایران به تأخیر بیندازد.

وی در حالی مدعی تمدید آتش‌‎ بس شد که علی رغم تهدیدهای مکرر و ادعاهای بی اساس او، هیئت ایرانی برای مذاکرات عازم پاکستان نشد و اعلام کرد که در سایه فشار و محاصره و تهدید حاضر به مذاکره نیست.