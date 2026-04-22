ضرورت بازنگری در ساختار نظام سلامت کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست گروه علمی علوم بهداشتی و تغذیه فرهنگستان علوم پزشکی، با موضوع «راهبردهای بازتعریف نظام سلامت؛ چارچوب پیشنهادی بهروز شده از رویکرد سیستمی به سلامت» برگزار شد.
محمدحسین سالاریانزاده سرپرست مدیریت نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با مرور تاریخچه نظام سلامت از دهه ۵۰ شمسی، بر ضرورت بازنگری در ساختار، مأموریت و سازوکارهای اجرایی نظام سلامت تأکید کرد.
وی با اشاره به اصول ۳ و ۲۹ قانون اساسی، خدمات بهداشت و درمان را از نیازهای اساسی مردم دانست و گفت تحقق اهدافی مانند نظام ارجاع و پزشکی خانواده بدون اصلاح ساختارهای موجود دشوار است.
سالاریانزاده، نبود نهاد تنظیمگر، تعدد سیاستگذاران، صدور آییننامههای متناقض و استفادهنکردن از ظرفیتهای موجود را از عوامل بیاعتمادی در نظام سلامت برشمرد و بر بهرهگیری از ظرفیت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی تأکید کرد.
از جمله پیشنهادهای مطرحشده در این جلسه میتوان به تشکیل مرکز سلامت و آموزش پزشکی استان، ایجاد مرکز اورژانس و آموزشکده سلامت در سطح استان و قرارگیری مراکز جامع خدمات سلامت و بیمارستانهای محلی در حوزه اجرایی ذیل شبکه اشاره کرد.
همچنین چالشهای تأمین مالی، نیروی انسانی و فناوری اطلاعات نیز بررسی شد؛ از جمله نامناسب بودن پرداختی پزشکان خانواده، نبود نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، انسداد مسیر ارتقای شغلی بهورزان و نواقص در تبادل اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت.
مقرر شد زیرگروهی کارشناسی برای بررسی پیشنهادها و تدوین سند حمایتطلبی در این زمینه تشکیل شود.
