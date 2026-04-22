  1. استانها
  2. کردستان
۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۸

ماموستا حسینی: حضور مردم در صحنه نشانه اقتدار و پویایی جامعه است

سروآباد- امام جمعه سروآباد گفت: حضور گسترده مردم در عرصه‌های مختلف، بیانگر همبستگی، خودباوری و اقتدار جامعه در مسیر حفظ ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب است.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سید عبدالقادر حسینی صبح چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان سروآباد که با حضور اعضای شورا و مدیران دستگاه‌های اجرایی در محل سالن همایش‌های فرمانداری این شهرستان برگزار شد، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، یاد و خاطره جان‌باختگان را گرامی داشت و با اشاره به تحولات اخیر، بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد و حضور مردم در صحنه‌های مختلف را نشانه‌ای از پویایی و اقتدار جامعه دانست.

وی افزود: حضور گسترده مردم در عرصه‌های مختلف، بیانگر همبستگی، خودباوری و اقتدار جامعه در مسیر حفظ ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب است.

امام جمعه سروآباد تصریح کرد: باید وحدت و همدلی مردم حفظ بماند تا اقتدار کشور بیش از پیش به تصویر کشیده شود.

همچنین فرماندار سروآباد و نایب‌رئیس شورا با اشاره به نقش مردم در حمایت از برنامه‌های ملی، بر اهمیت همدلی و مشارکت اجتماعی در تقویت بنیان‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و حضور اقشار مختلف از جمله هنرمندان و فعالان فرهنگی را در این مسیر مؤثر دانست.

در ادامه این جلسه، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سروآباد و دبیر شورا گزارشی از برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی، ادبی و هنری در سطح شهرستان ارائه داد و نقش این اقدامات را در تقویت همبستگی اجتماعی و پاسداشت ارزش‌ها مهم ارزیابی کرد.

بررسی برگزاری برنامه‌های فرهنگی و ادبی از جمله مراسم «شعر بهار ملاحسن دزلی» در روستای هدف گردشگری دزلی، از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این جلسه بود.

کد مطلب 6807865

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها