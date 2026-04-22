ماموستا حسینی: حضور مردم در صحنه نشانه اقتدار و پویایی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سید عبدالقادر حسینی صبح چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان سروآباد که با حضور اعضای شورا و مدیران دستگاههای اجرایی در محل سالن همایشهای فرمانداری این شهرستان برگزار شد، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، یاد و خاطره جانباختگان را گرامی داشت و با اشاره به تحولات اخیر، بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد و حضور مردم در صحنههای مختلف را نشانهای از پویایی و اقتدار جامعه دانست.
وی افزود: حضور گسترده مردم در عرصههای مختلف، بیانگر همبستگی، خودباوری و اقتدار جامعه در مسیر حفظ ارزشها و آرمانهای انقلاب است.
امام جمعه سروآباد تصریح کرد: باید وحدت و همدلی مردم حفظ بماند تا اقتدار کشور بیش از پیش به تصویر کشیده شود.
همچنین فرماندار سروآباد و نایبرئیس شورا با اشاره به نقش مردم در حمایت از برنامههای ملی، بر اهمیت همدلی و مشارکت اجتماعی در تقویت بنیانهای فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و حضور اقشار مختلف از جمله هنرمندان و فعالان فرهنگی را در این مسیر مؤثر دانست.
در ادامه این جلسه، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سروآباد و دبیر شورا گزارشی از برنامهها و فعالیتهای فرهنگی، ادبی و هنری در سطح شهرستان ارائه داد و نقش این اقدامات را در تقویت همبستگی اجتماعی و پاسداشت ارزشها مهم ارزیابی کرد.
بررسی برگزاری برنامههای فرهنگی و ادبی از جمله مراسم «شعر بهار ملاحسن دزلی» در روستای هدف گردشگری دزلی، از دیگر موضوعات مطرحشده در این جلسه بود.
