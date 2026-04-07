برگزاری کارناوال خودرویی در سروآباد برای حمایت از رزمندگان اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، کارناوال خودرویی در شهرستان سروآباد ظهر سه شنبه با هدف دفاع از کشور، حمایت از رزمندگان و نمایش وحدت و همبستگی مردم برگزار شد.
این مراسم به همت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان و با حضور علیاصغر دریایی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد.
این کارناوال خودرویی با حضور گسترده مردم و فعالان فرهنگی و هنری شهرستان سروآباد، نمادی از همبستگی و پشتیبانی جامعه از نیروهای مسلح و رزمندگان در شرایط حساس کشور بود.
علیاصغر دریایی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، در حاشیه این مراسم با تأکید بر اهمیت نقش فرهنگی و اجتماعی چنین برنامههایی گفت: این اقدام نشاندهنده روحیه وحدت و همدلی مردم کردستان است و پیام روشنی از پشتیبانی جامعه از مدافعان وطن به کشور و جهان ارسال میکند.
نقش فرهنگ و هنر در ترویج همدلی
دریایی افزود: برگزاری اینگونه کارناوالها و برنامههای فرهنگی، علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، بستری برای تبیین ارزشهای ملی و مذهبی فراهم میکند و میتواند موجب تقویت روحیه همبستگی میان مردم شود.
وی همچنین تأکید کرد: ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همواره آمادگی دارد با اجرای برنامههای متنوع فرهنگی و هنری، فرهنگ مشارکت و مسئولیت اجتماعی را در سطح استان ترویج دهد.
کارناوال خودرویی سروآبادنمونهای از همراهی و مشارکت مردم با ارزشهای ملی و اسلامی و حمایت از رزمندگان کشور بود و نشان داد که وحدت و همدلی، همواره از مهمترین سرمایههای اجتماعی در شرایط حساس کشور محسوب میشود.
