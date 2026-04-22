  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۱

تلف شدن ۱۱۰ رأس گوسفند بر اثر برخورد صاعقه در اهر

اهر- برخورد مستقیم صاعقه با یک گله دام در روستای «ساری‌یارقان» از توابع شهرستان اهر به تلف شدن ۱۱۰ رأس گوسفند انجامید و خسارت مالی سنگینی برای دامداران منطقه بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام منابع محلی، این حادثه عصر روز سه‌شنبه در پی رعد و برق شدید و ناپایداری جوی رخ داده و خوشبختانه آسیبی به ساکنان روستا وارد نشده است.

گله گوسفندان هنگام چرا در مراتع اطراف روستا با صاعقه مواجه شده و بیشتر دام‌ها در لحظه تلف شده اند.

اهالی روستا و عوامل امدادی پس از وقوع حادثه در محل حاضر شده و اقدامات لازم برای جمع‌آوری و ارزیابی خسارت انجام شده است.

گفتنی است روستای «ساری یارقان» با بیش از ۲۰۰ نفر جمعیت در دهستان گویجه بل بخش مرکزی شهرستان اهر در فاصله ۱۰۰ کیلومتری شمال شرق تبریز واقع شده است.

کد مطلب 6807886

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها