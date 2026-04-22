اجرای «یک نفس برای ایران» در مازندران؛ نذر شعر و شعور

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: میدان شهدای ساری در روزهای سوم و چهارم اردیبهشت‌ماه، میزبان یکی از متفاوت‌ترین و مفهومی‌ترین رویدادهای ادبی کشور خواهد بود؛ جایی که ۱۱۰ شاعر از سراسر مازندران، در یک حرکت ۲۴ ساعته و بی‌وقفه، یک نفس برای ایران می‌سرایند؛ رویدادی که به‌گفته برگزارکنندگان، تلفیقی از شعر، شعور، بیداری و مشارکت مردمی است.

همزمان با آغاز ویژه‌برنامه یک نفس برای ایران، میدان شهدای ساری به صحنه‌ای زنده از پیوند هنر و مردم تبدیل خواهد شد؛ رویدادی که از ساعت ۱۳ روز پنجشنبه سوم اردیبهشت آغاز می‌شود و تا ساعت ۱۳ روز جمعه، به‌صورت پیوسته ادامه دارد. این استمرار زمانی، در کنار حضور گسترده شاعران و مردم، ساختاری متفاوت به این برنامه بخشیده و آن را از قالب‌های مرسوم شب‌های شعر فراتر برده است.

در این رویداد، ۱۱۰ شاعر از نقاط مختلف استان مازندران، به‌صورت نوبتی و پیوسته به شعرخوانی خواهند پرداخت؛ حضوری که نه‌تنها نمایش توان ادبی یک منطقه، بلکه جلوه‌ای از همدلی و همراهی در سطح ملی است. آنچه در این میان برجسته می‌شود، تبدیل شعر از یک بیان فردی به یک کنش جمعی است؛ کنشی که در بستر زمان و مکان، معنا می‌یابد و به تجربه‌ای مشترک برای مخاطبان بدل می‌شود.

اجرای یک پرفورمنس مفهومی

«یک نفس برای ایران»، به تعبیر برگزارکنندگان، یک پرفورمنس مفهومی است؛ اثری زنده که در آن، عناصر مختلفی همچون شعر، زمان، فضا، مردم و نمادهای ملی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند تا پیامی فراتر از کلمات منتقل شود.

مهدی معصومی مدیر حوزه هنری مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: در این چارچوب، تداوم ۲۴ ساعته برنامه، نه‌تنها یک ویژگی اجرایی، بلکه بخشی از معنای اثر است؛ نشانه‌ای از بیداری، پایداری و استمرار حضور.

وی افزود: امروز قلب‌مان با دم ایران می‌تپد و ایران همنفس بیداری است. سرزمینی که در اوج و حضیض تاریخ همواره تلخی بیداد چشیده، این بار در نقطه‌ای دشوار از زمان، خانه به خانه و شهر به شهر، غریو همدلی و صلابت است

پرچم ایران در تمام این زمان در دستان مردم کوچه و بازار برافراشته می‌ماند احمد ایرانی‌نسب، مسئول دفتر آفرینش‌های ادبی حوزه هنری مازندران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ماهیت این برنامه گفت: ویژه‌برنامه یک نفس برای ایران در کلیت، یک اثر پرفورمنس و مفهومی است. اینکه شاعران نفس به نفس و نفر به نفر ارائه اثر می‌کنند، اینکه این رویداد یک شبانه‌روز ادامه دارد و اینکه پرچم ایران در تمام این زمان در دستان مردم کوچه و بازار برافراشته می‌ماند، همه و همه نشانه یک میثاق است؛ نشانه بیداری و بصیرت یک ملت.

پیمان اهالی فرهنگ و هنر با شهدای ایران

وی افزود: در کنار سربازان جان‌فدای سرزمین که همیشه هوشیارند، ما اهالی هنر نیز چشم برهم نگذاشته‌ایم و با شهدای این سرزمین و رهبر شهید انقلاب هم‌پیمان می‌شویم تا این مسیر را تا پیروزی کامل ادامه دهیم. این همراهی، نشان‌دهنده آن است که هنر در لحظات حساس، می‌تواند در کنار دیگر عرصه‌ها نقش‌آفرین باشد.

وی ادامه داد: یک نفس برای ایران را می‌توان تلاشی برای بازتعریف نقش هنر در جامعه امروز دانست؛ هنری که نه‌تنها به بیان احساسات می‌پردازد، بلکه می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تقویت همبستگی، افزایش آگاهی و ایجاد گفت‌وگو عمل کند. در این رویداد، شعر از حاشیه به متن می‌آید و در قلب یک میدان شهری، با زندگی روزمره مردم پیوند می‌خورد.

ایرانی‌نسب با تأکید بر رویکرد مردمی این رویداد ادامه داد: حضور شاعران در این برنامه صرفاً محدود به چهره‌های شناخته‌شده نیست. ما از طریق فراخوان، امکان حضور همه علاقه‌مندان را فراهم کردیم تا هرکسی که دغدغه و توانایی دارد، بتواند در این جریان فرهنگی سهیم باشد. این اتفاق، نوعی میدان‌دادن به بدنه واقعی شعر و هنر استان است و باعث می‌شود صداهای متنوع‌تری شنیده شود.

اجرای برنامه های جنبی

وی درباره بخش‌های جنبی این برنامه نیز توضیح داد: در کنار شعرخوانی، برنامه‌های متنوعی از جمله دیوارنگاره‌های تعاملی، اجرای زنده خوشنویسی، اجرای تک‌آهنگ، فعالیت‌های کودک و نوجوان و همچنین روایت‌خوانی و روایت‌نویسی پیش‌بینی شده است تا مخاطبان با سلایق مختلف بتوانند با این رویداد ارتباط برقرار کنند. تلاش ما این بوده که این برنامه، صرفاً برای یک گروه خاص نباشد، بلکه به یک تجربه عمومی و فراگیر تبدیل شود.

مسئول دفتر آفرینش‌های ادبی حوزه هنری مازندران همچنین به پویش پرچمدار به‌عنوان یکی از بخش‌های شاخص این برنامه اشاره کرد و گفت: در این پویش، پرچم مقدس ایران به‌مدت ۲۴ ساعت در دست مردم از اقشار مختلف قرار می‌گیرد. هر فرد دقایقی پرچم را در دست می‌گیرد و سپس آن را به دیگری می‌سپارد. این حرکت نماد این است که پرچم ایران همواره برافراشته و در دستان مردم باقی خواهد ماند و این مسئولیت، میان همه تقسیم شده است.

وی با بیان اینکه چنین رویدادی برای نخستین‌بار در کشور با این ساختار برگزار می‌شود، تصریح کرد: ترکیب تداوم زمانی، مشارکت مردمی و حضور گسترده هنرمندان، این برنامه را به یک تجربه منحصربه‌فرد تبدیل کرده است. ما تلاش کردیم از قالب‌های مرسوم فاصله بگیریم و به یک بیان هنری زنده و تأثیرگذار برسیم؛ بیانی که بتواند با مخاطب امروز ارتباط برقرار کند.

به گزارش مهر، در این رویداد، شعر نه‌فقط برای شنیدن، بلکه برای زیستن ارائه می‌شود و مخاطب، بخشی از این تجربه خواهد بود. شاعران به غزل برمی‌خیزند، چراکه سربازان سلحشور وطن ایستاده‌اند و چشم نمی‌بندند، چراکه علاج همواره در بیداری است. این نگاه، پیوندی میان هنر و مسئولیت اجتماعی برقرار می‌کند و جایگاه شاعر را در کنار دیگر کنشگران جامعه تعریف می‌کند.

و یکنفس برای میهن عزیز، برای مردم شریف، سرباز وطن، زنان و مردان خیابان، برای تهران و البرز، تبریز و اصفهان، یکنفس برای ایران می‌سرایند و می‌خوانند. این بخش، گستره جغرافیایی و عاطفی این رویداد را ترسیم می‌کند و نشان می‌دهد که اگرچه محل برگزاری در ساری است، اما مخاطب آن، سراسر ایران است.

میدان شهدای ساری در این ۲۴ ساعت، تنها یک محل برگزاری نخواهد بود، بلکه به صحنه‌ای برای شکل‌گیری یک تجربه جمعی تبدیل می‌شود؛ تجربه‌ای که در آن، مرز میان اجراکننده و مخاطب کمرنگ می‌شود و همه در شکل‌گیری یک روایت مشترک نقش دارند. حضور مردم در کنار شاعران، و مشارکت آنان در بخش‌هایی مانند پویش پرچمدار، این هم‌افزایی را تقویت می‌کند.

در نهایت، این برنامه نشان می‌دهد که در شرایطی که جامعه نیازمند همدلی و انسجام است، هنر می‌تواند نقشی مؤثر ایفا کند. یک نفس برای ایران، تنها یک برنامه ۲۴ ساعته نیست.