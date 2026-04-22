۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

هشدار روسیه درباره تشدید بحران انرژی در اروپا

یک مقام روس گفت امتناع اتحادیه اروپا از منابع انرژی روسیه، مشکلات ناشی از بحران غرب آسیا را در این اتحادیه تشدید می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، الکساندر گروشکو، معاون وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با ریانووستی خاطرنشان کرد: با توجه به سیاست اتحادیه اروپا مبنی بر رویگردانی از منابع انرژی روسیه، بحران خاورمیانه مشکلات ساختاری موجود در اتحادیه اروپا در زمینه اقتصاد و انرژی را تشدید کرده و وابستگی آن را به تأمین‌کننده اصلی انرژی خود، یعنی آمریکا افزایش خواهد داد.

وی افزود: مسکو در استراتژی خود در زمینه توسعه بازدارندگی هسته‌ای، تهدیدات ناشی از افزایش کنترل نشده توان هسته‌ای ناتو و همچنین برنامه‌های هسته‌ای انگلیس و فرانسه را در نظر خواهد گرفت.

این مقام روس خاطرنشان کرد: مسکو سیاست بروکسل در زمینه کاهش سطح و حضور دیپلماتیک روسیه در اتحادیه اروپا را تبعیض‌آمیز می‌داند.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران موجب اخلال در عبورومرور کشتی ها از تنگه هرمز شد. بیشتر کشورهای جهان در نتیجه این اخلال در کشتیرانی، با کمبود سوخت و انرژی و حتی برخی مصولات دیگر مثل کود شیمیایی مواجه شده اند.

بسیاری از کشورها و اتحادیه های منطقه ای، دورکاری کارکنان بخش های خصوصی و دولتی را برای صرفه جویی در مصرف سوخت، الزامی کرده اند.

