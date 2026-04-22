هشدار روسیه درباره تشدید بحران انرژی در اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، الکساندر گروشکو، معاون وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با ریانووستی خاطرنشان کرد: با توجه به سیاست اتحادیه اروپا مبنی بر رویگردانی از منابع انرژی روسیه، بحران خاورمیانه مشکلات ساختاری موجود در اتحادیه اروپا در زمینه اقتصاد و انرژی را تشدید کرده و وابستگی آن را به تأمین‌کننده اصلی انرژی خود، یعنی آمریکا افزایش خواهد داد.

وی افزود: مسکو در استراتژی خود در زمینه توسعه بازدارندگی هسته‌ای، تهدیدات ناشی از افزایش کنترل نشده توان هسته‌ای ناتو و همچنین برنامه‌های هسته‌ای انگلیس و فرانسه را در نظر خواهد گرفت.

این مقام روس خاطرنشان کرد: مسکو سیاست بروکسل در زمینه کاهش سطح و حضور دیپلماتیک روسیه در اتحادیه اروپا را تبعیض‌آمیز می‌داند.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران موجب اخلال در عبورومرور کشتی ها از تنگه هرمز شد. بیشتر کشورهای جهان در نتیجه این اخلال در کشتیرانی، با کمبود سوخت و انرژی و حتی برخی مصولات دیگر مثل کود شیمیایی مواجه شده اند.

بسیاری از کشورها و اتحادیه های منطقه ای، دورکاری کارکنان بخش های خصوصی و دولتی را برای صرفه جویی در مصرف سوخت، الزامی کرده اند.