کمیسر انرژی اتحادیه اروپا: اوضاع رضایت بخش نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، دن یورگنسن، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، هزینه‌های اضافی انرژی به حدود ۲۴ میلیارد یورو رسیده است؛ رقمی که به‌طور میانگین معادل ۵۰۰ میلیون یورو در روز است.

او با تأکید بر اینکه حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریوها نیز وضعیت بازار انرژی رضایت‌بخش نیست، اظهار داشت: در شرایط دشواری قرار داریم و ماه‌های پیش‌رو نیز چالش‌برانگیز خواهد بود.

یورگنسن همچنین هشدار داد که احتمال بروز بحران در تأمین سوخت هواپیما طی شش هفته آینده وجود دارد و افزود قیمت گاز طبیعی مایع در بازارهای جهانی حداقل تا دو سال آینده نه تثبیت خواهد شد و نه کاهش می‌یابد.

او پیش‌تر در روز سه‌شنبه نیز گفته بود که تابستان آینده برای اروپا حتی در بهترین حالت نیز سخت خواهد بود؛ موضوعی که به کمبود سوخت ناشی از جنگ و بسته شدن تنگه هرمز مرتبط است. به گفته او، اتحادیه اروپا در حال بررسی اقداماتی برای کاهش اثرات این بحران بر تأمین سوخت هواپیماست.

یورگنسن در مادرید به خبرنگاران گفت: در صورت لزوم، منابع سوخت هواپیما را میان کشورهای عضو بازتوزیع خواهیم کرد.

در همین حال، آپوستولوس تزیتزیکوستاس، کمیسر حمل‌ونقل اتحادیه اروپا، هشدار داد که اگر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز به‌طور پایدار برقرار نشود، پیامدهای آن برای اروپا و جهان بسیار شدید و حتی فاجعه‌بار خواهد بود.