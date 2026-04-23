دعوت آمریکا از روسیه برای شرکت در اجلاس گروه ۲۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، «الکساندر پانکین»، معاون وزیر امور خارجه روسیه در پاسخ به پرسش خبرگزاری ریانووستی این کشور اعلام کرد که از روسیه برای شرکت در اجلاس گروه ۲۰ در آمریکا در بالاترین سطح دعوت شده است.

ریاست «گروه بیست» (G۲۰) را برای سال ۲۰۲۶ برعهده دارد و دولت واشنگتن اعلام کرده است که این اجلاس در باشگاه گلف دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور در شهر دورل در ایالت فلوریدا برگزار خواهد شد.

اجلاس گذشته گروه بیست در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی برگزار شده بود که ترامپ به همراه ولادمیر پوتین و شی جین پینگ، روسای جمهوری روسیه و چین در آن حاضر نشدند.

گروه ۲۰ شامل ۱۹ کشور کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، روسیه، انگلیس، آمریکا، چین، عربستان، اندونزی، استرالیا، ترکیه، برزیل، آرژانتین، هند، کره جنوبی، آفریقای جنوبی و مکزیک به علاوه اتحادیه اروپا به عنوان بیستمین عضو این گروه است.