جنگ ایران و تبعات جهانی آن؛ از نفت ۱۳۰ دلاری تا رکود گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از دویچهوله، تشدید حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و پاسخ ایران به برخی کشورهای همسایه، موجی از شوک و بیثباتی را در منطقه ایجاد کرده است. در پی این تحولات، قیمتها جهش یافته و بازارها در وضعیت اضطراب قرار گرفتهاند؛ موجی که فراتر از خلیج فارس رفته و اکنون تأثیرات جهانی آن احساس میشود.
طبق این گزارش، جنگ عملاً بسیاری از کشورهای منطقه را درگیر کرده است. در امارات، مردم دبی احساس میکنند وارد بحرانی شدهاند که نقشی در انتخاب آن نداشتهاند. هدف قرار گرفتن هتلها، فرودگاهها و حتی یک مرکز داده در این شهر باعث خروج گسترده گردشگران شده و ادامه این وضعیت چشمانداز بازگشت آنان را تضعیف کرده است. همچنین حملاتی در امارات، قطر، بحرین، عربستان و اردن گزارش شده که نشان میدهد دامنه تنشها بهطور جدی گسترش یافته است.
حدود ۲۰ درصد نفت و گاز جهان از تنگه هرمز عبور میکند و قیمت نفت اکنون به حدود ۹۶ دلار رسیده و احتمال افزایش تا ۱۳۰ دلار نیز مطرح است. هرچند بازارهای مالی تاکنون ضربه اولیه را جذب کردهاند، اما صنعت گردشگری در امارات تقریباً متوقف شده و پروازها و خطوط دریایی کروز لغو شدهاند. آسیب به تأسیسات گاز طبیعی مایع (LNG) نیز میتواند پیامدهای طولانیمدتی برای اروپا داشته باشد؛ منطقهای که پس از کاهش وابستگی به روسیه، به منابع انرژی خاورمیانه تکیه کرده است. همچنین مراکز داده و تأسیسات آبشیرینکن هدف حمله قرار گرفتهاند که اختلالهایی در زندگی روزمره ایجاد کرده است.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که افزایش قیمت بنزین در آمریکا نیز به موضوعی حساس تبدیل شده است. نتایج نظرسنجیها نشان میدهد ۶۳ درصد مردم آمریکا نسبت به گرانی بنزین ابراز نگرانی کردهاند. این مسئله در سال انتخابات میاندورهای اهمیت ویژهای یافته، زیرا ادامه قیمتهای بالا چالشی جدی برای دولت به شمار میرود. با وجود وعده مقامات مبنی بر کاهش قیمتها و کوتاه بودن درگیریها، هنوز نشانهای از تحقق این وعدهها دیده نمیشود.
به نوشته دویچهوله، تداوم جنگ پیامدهای گسترده و خطرات جدیدی برای جهان به همراه دارد و برخی تحلیلها معتقدند این بحران میتواند به تغییرات عمیق در نظم جهانی و شکلگیری قدرتهای جدید منجر شود.
