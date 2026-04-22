۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۵

شورای آتلانتیک: جنگ ایران ضعیف بودن معماری امنیتی آمریکا را نشان داد

شورای آتلانتیک: جنگ ایران ضعیف بودن معماری امنیتی آمریکا را نشان داد

یک اندیشکده آمریکایی نوشت جنگ علیه ایران، ضعیف بودن معماری امنیتی آمریکا در خلیج فارس و یکپارچه نبودن آن از نظر عملیاتی را نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای آتلانتیک در تحلیلی نوشت که جنگ ایران، اتحاد غیررسمی و پنهان آمریکا با کشورهای عرب خلیج فارس و رژیم صهیونیستی را از سایه خارج کرده و ضعف های ساختاری آن را آشکار ساخته است.

به نوشته این اندیشکده آمریکایی، مقامات کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در گفتگوهای خصوصی اذعان داشته اند که ترتیبات امنیتی کنونی که در آن، آنها میزبان زیرساخت های آمریکا هستند اما نقشی در تصمیمگیری های راهبردی ندارند، دیگر قابل قبول نیست.

شورای آتلانتیک تصریح کرد که کشورهای عربی هزینه حملات تلافی جویانه ایران را به دلیل میزبانی از یک ساختار بازدارنده پرداختند که حتی اجازه نام بردن علنی از آن را نداشتند؛ وضعیتی که از آن به عنوان «وابستگی نامتقارن» یاد شده است.

این اندیشکده غربی افزود که این معماری امنیتی دارای دو شکاف عمده است: نخست فقدان یکپارچگی عملیاتی واقعی در برابر حملات ترکیبی ایران و دوم فقدان سازوکار مشورتی واقعی برای شرکای عرب پیش از آغاز عملیات نظامی.

    IR ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      ایران به پایگاهای امریکا حمله کرد از پایگاهای امریکا موجود در کشورهای عربی واز اسمانش علیه ایران استفاده شده

