۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

نیویورک‌تایمز: افتخار ایران در جنگ تاب‌آوری بالا در مقابل آمریکا است

نیویورک‌تایمز: افتخار ایران در جنگ تاب‌آوری بالا در مقابل آمریکا است

یک رسانه آمریکایی، رویکرد ایران در مقابل سیاست دیپلماسی قهری برای رسیدن به نتایج فوری آمریکا را تاب آوری طولانی مدت ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز در تحلیلی به تقابل دو سبک مذاکراتی کاملاً متفاوت میان آمریکا و ایران پرداخت.

به نوشته این روزنامه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که خود را استاد دیپلماسی قهری می داند و خواهان «نتایج فوری» است، اکنون با کشوری رو به رو شده که به تاب آوری و بازی بلندمدت افتخار می کند.

این گزارش تصریح کرد که اصرار ترامپ بر تسلیم سریع ایران و ادعای وی مبنی بر موافقت تهران با همه شروط، با تکذیب صریح مقامات ایرانی در شبکه های اجتماعی مواجه شد.

نیویورک تایمز با اشاره به سابقه مذاکرات منتهی به برجام در سال ۲۰۱۵ که حدود دو سال به طول انجامید و متنی ۱۶۰ صفحه ای را شامل شد، افزود که تیم مذاکره کننده ترامپ برخلاف دوره باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکا بدون همراهی کارشناسان فنی و با تکیه بر تجربیات حوزه املاک نیویورک وارد گفتگوها می شود.

