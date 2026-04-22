به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر لائینی صبح چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان رامسر با اشاره به نامگذاری سال جدید و تأکیدات رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصاد مقاومتی، وحدت و امنیت ملی اظهار کرد: مسئولان باید بیش از هر سال برای مقاومتی شدن اقتصاد برنامهریزی و اقدام عملی داشته باشند.
وی با بیان اینکه ملت ایران در عرصههای مختلف جلوههای مقاومت را به نمایش گذاشته است، افزود: رزمندگان با ایستادگی در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی در عرصه دفاعی و نظامی، نمونهای از این مقاومت را رقم زدهاند.
نماینده ولیفقیه در مازندران همچنین با اشاره به حضور مردم در مراسمهای ملی و مذهبی تصریح کرد: مشارکت در مراسم تشییع شهدا و مناسبتهایی مانند روز قدس و ۲۲ بهمن، نشاندهنده مقاومت ملی و پشتوانهای برای مسئولان و رزمندگان است.
آیتالله لائینی با اشاره به روند مذاکرات بینالمللی گفت: در برخی عرصههای دیپلماسی نیز مقاومت در برابر زیادهخواهیها مشاهده شده و مواضع کشور بر اساس اصول و چارچوبهای خود حفظ شده است.
وی با تأکید بر اهمیت همهجانبه بودن مفهوم مقاومت افزود: اگر در برخی حوزهها غفلت شود، همان نقاط به محل نفوذ دشمن تبدیل خواهد شد.
نماینده ولیفقیه در مازندران با اشاره به اهمیت فضای مجازی خاطرنشان کرد: این حوزه از بخشهایی است که در آن کمتر به صورت مقاومتی عمل شده و لازم است توجه جدیتری به آن صورت گیرد.
وی همچنین با انتقاد از وابستگی اقتصادی به ارزهای خارجی اظهار کرد: اقتصاد کشور در برابر نوسانات ارزی آسیبپذیر است و تحقق اقتصاد مقاومتی باید بهصورت جدی دنبال شود.
آیتالله لائینی در پایان با اشاره به نقش مدیریت دولت در شرایط مختلف افزود: در حوزه تأمین کالاها و خدمات، مدیریت مناسبی صورت گرفته اما همچنان نیاز به تقویت زیرساختهای اقتصادی و فرهنگی احساس میشود.
نظر شما