۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۵

تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند برنامه‌ریزی و اقدام عملی است

رامسر - نماینده ولی‌فقیه در استان مازندران با تأکید بر ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی، خواستار برنامه‌ریزی و اقدام عملی بیش از گذشته از سوی مسئولان در این حوزه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر لائینی صبح چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان رامسر با اشاره به نام‌گذاری سال جدید و تأکیدات رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصاد مقاومتی، وحدت و امنیت ملی اظهار کرد: مسئولان باید بیش از هر سال برای مقاومتی شدن اقتصاد برنامه‌ریزی و اقدام عملی داشته باشند.

وی با بیان اینکه ملت ایران در عرصه‌های مختلف جلوه‌های مقاومت را به نمایش گذاشته است، افزود: رزمندگان با ایستادگی در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی در عرصه دفاعی و نظامی، نمونه‌ای از این مقاومت را رقم زده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران همچنین با اشاره به حضور مردم در مراسم‌های ملی و مذهبی تصریح کرد: مشارکت در مراسم تشییع شهدا و مناسبت‌هایی مانند روز قدس و ۲۲ بهمن، نشان‌دهنده مقاومت ملی و پشتوانه‌ای برای مسئولان و رزمندگان است.

آیت‌الله لائینی با اشاره به روند مذاکرات بین‌المللی گفت: در برخی عرصه‌های دیپلماسی نیز مقاومت در برابر زیاده‌خواهی‌ها مشاهده شده و مواضع کشور بر اساس اصول و چارچوب‌های خود حفظ شده است.

وی با تأکید بر اهمیت همه‌جانبه بودن مفهوم مقاومت افزود: اگر در برخی حوزه‌ها غفلت شود، همان نقاط به محل نفوذ دشمن تبدیل خواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به اهمیت فضای مجازی خاطرنشان کرد: این حوزه از بخش‌هایی است که در آن کمتر به صورت مقاومتی عمل شده و لازم است توجه جدی‌تری به آن صورت گیرد.

وی همچنین با انتقاد از وابستگی اقتصادی به ارزهای خارجی اظهار کرد: اقتصاد کشور در برابر نوسانات ارزی آسیب‌پذیر است و تحقق اقتصاد مقاومتی باید به‌صورت جدی دنبال شود.

آیت‌الله لائینی در پایان با اشاره به نقش مدیریت دولت در شرایط مختلف افزود: در حوزه تأمین کالاها و خدمات، مدیریت مناسبی صورت گرفته اما همچنان نیاز به تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و فرهنگی احساس می‌شود.

کد مطلب 6807922

