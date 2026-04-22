ثبت ۲۹ میلیمتر بارندگی در ناریان طالقان

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران حقی‌آبی با اشاره به فعالیت سامانه بارشی اخیر، گفت: با فعالیت این سامانه شاهد بارش‌های خوبی در مناطق مختلف استان بودیم که روستای ناریان در شهرستان طالقان با ۲۹ میلیمتر بارندگی رکورددار است.

وی خاطرنشان کرد: بعد از ناریان، روستای سیجان با ۱۹ میلیمتر بارندگی، بیشترین میزان بارش را به خود اختصاص داد.

حقی‌آبی افزود: طی این مدت در روستای شهرستانک هم شاهد بارش ۱۵ میلیمتری بودیم.

وی ادامه داد: روستای آیگان و روستای نسا هم ۱۴ میلیمتر بارندگی داشتند. میزان بارش در کرج، طالقان و فردیس هم به ۱۰ میلیمتر رسید.

مدیرکل هواشناسی البرز گفت: محمدشهر و هشتگرد ۹ و اشتهارد و نظرآباد هم چهار میلیمتر بارندگی داشتند.