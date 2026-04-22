۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۴۲

حقوق فروردین بازنشستگان و مستمری‌بگیران واریز شد

بنابر اعلام سازمان تامین اجتماعی، حقوق فروردین ماه تمامی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی واریز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: به رغم استمرار شرایط خاص ناشی از جنگ تحمیلی و مشکلات و محدودیت‌های وصول حق‌بیمه به عنوان منبع اصلی درآمدهای ماهیانه سازمان به عنوان بزرگ‌ترین نهاد غیردولتی و صندوق بازنشستگی در کشور، با تلاش شبانه‌روزی خدمتگزاران شما در سازمان تأمین اجتماعی و تأمین منابع مالی از روش‌های مختلف، پرداخت مستمری‌ فروردین‌ماه تکمیل شد.

پرداخت حقوق و مستمری فروردین‌ ۱۴۰۵ بیش از پنج میلیون و ۱۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر سازمان، مجموعاً به مبلغ حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان، در کلیه بانک‌های عامل روز گذشته به پایان رسید.

با توجه به اتمام واریز حقوق فروردین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی در صورت عدم دریافت پیامک واریز، موجودی یا گردش حساب خود را بررسی کنند.

ضمناً با توجه به شرایط اینترنت کشور و به جهت جلوگیری از اختلال در سامانه‌های الکترونیکی، دریافت فیش حقوقی از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی Es.tamin.ir و یا اپلیکیشن «تأمین من» از هفته دوم اردیبهشت‌ مقدور است.

      چرا حقوق کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی پرداخت نشده است؟همیشه 30 هرماه پرداخت میشد

