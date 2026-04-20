به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه اله یاری گفت: برنامه‌های دهه کرامت سال ۱۴۰۵ با شعار «ایرانِ امام رضا(ع)، متحد، مقتدر و پیروز» از سوی آستان قدس رضوی ابلاغ شده و در این راستا ۴۷ رویداد شاخص و جریان‌ساز در سطح استان فارس پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: هدف از اجرای این برنامه‌ها، تعمیق و استحکام پیوند مردم با فرهنگ امامت و ولایت و خنثی‌سازی تلاش دشمنان برای تضعیف این ارتباط معنوی است.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان فارس با تأکید بر لزوم مشارکت گسترده خادمیاران افزود: در دهه کرامت سال جاری، تمامی خادمیاران رضوی موظف‌اند با حداکثر توان و با رویکردی فاخر، نسبت به اجرای برنامه‌ها در سراسر استان اقدام کنند.

اله‌یاری در تشریح مهم‌ترین برنامه‌های این ایام گفت: برافراشته شدن پرچم متبرک حرم مطهر امام رضا(ع) در شهرهای مختلف، غبارروبی مزار شهدا، برگزاری آیین‌های ویژه به یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان، برپایی میزهای خدمت در مصلاهای نماز جمعه، تجلیل از مدال‌آوران، آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و برگزاری شب‌های شعر رضوی، از جمله برنامه‌های شاخص این دهه است.

وی با اشاره به جایگاه دهه کرامت تصریح کرد: این ایام فرصتی ارزشمند برای تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و تکریم مقام شامخ شهدا، به‌ویژه قائد شهید، به شمار می‌رود.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان فارس ادامه داد: در شرایطی که دشمنان صهیونیستی و آمریکایی با تمام توان در پی تضعیف وحدت ملی و دینی ملت ایران هستند، برگزاری باشکوه این برنامه‌ها می‌تواند نمادی از انسجام، همبستگی و مقاومت مردم باشد.

اله‌یاری خاطرنشان کرد: دهه کرامت امسال از ۳۰ فروردین‌ماه، مصادف با اول ذی‌القعده و سالروز میلاد حضرت معصومه(س) آغاز شده و تا یازدهم ذی‌القعده، سالروز میلاد باسعادت حضرت امام رضا(ع)، به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد داشت.