به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ سید سعید عزیزی اظهار کرد: در پی گزارش‌های مردمی مبنی بر سرقت‌های مشابه از کودکان خردسال در پارک‌های شهر، بررسی موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ امام علی (ع) قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این زن که با نزدیک شدن به دختربچه‌های در حال بازی و بغل کردن آن‌ها، گوشواره‌هایشان را بدون جلب توجه والدین جدا کرده و سپس از محل متواری می‌شد، با هوشیاری یکی از شهروندان شناسایی و بلافاصله توسط مأموران پلیس دستگیر شد، افزود: در بازجویی‌های فنی، متهم به چندین فقره سرقت با همین شیوه اعتراف کرد و اموال به‌سرقت‌رفته نیز پس از شناسایی، تحویل مال‌باختگان شد.

فرمانده انتظامی شیروان در پایان با قدردانی از همکاری مردم تأکید کرد: از والدین انتظار داریم ضمن مراقبت از فرزندان خود در اماکن عمومی، نسبت به رفتار افراد ناشناس هوشیار باشند و هرگونه مورد مشکوک را سریعاً از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.