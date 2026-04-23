روایت حمله دشمن به کلانتری بهارستان؛ زیر آوار هم خدمت تعطیل نشد

گروه جامعه خبرگزاری مهر - مهسا حیدری: در جریان بازدید میدانی از محل کلانتری ۱۰۹ بهارستان، ابعاد تازهای از حمله موشکی رژیم صهیونیستی و آمریکا به این مرکز انتظامی که در تاریخ ۱۱ اسفند و حوالی ساعت ۱۴ رخ داد، روایت شد؛ حملهای که هرچند به تخریب کامل ساختمان انجامید، اما نتوانست روند خدمترسانی پلیس را حتی برای لحظهای متوقف کند.
بر اساس مشاهدات میدانی، از ساختمان کلانتری چیزی جز تلی از خاک و آوار باقی نمانده است؛ فضایی که پیشتر محل استقرار نیروهای انتظامی و ارائه خدمات به شهروندان بود، اکنون بهطور کامل تخریب شده و هیچ اثری از تجهیزات و امکانات قبلی در آن دیده نمیشود.
مسئولان حاضر در محل اعلام کردند که همزمان با آغاز درگیریها، فرآیند تخلیه کلانتری در حال انجام بوده که این موضوع تا حدی از میزان تلفات و خسارات کاسته است. با این حال، در لحظه اصابت، سه تن از سربازان که داخل ساختمان حضور داشتند، به شهادت رسیدند. همچنین یک سرباز دیگر که خارج از محوطه کلانتری قرار داشت، بر اثر اصابت ترکشها جان خود را از دست داد. در مجموع این حادثه چهار شهید بر جای گذاشت.
با وجود این خسارت سنگین، روند خدمترسانی پلیس از همان ساعات ابتدایی پس از حادثه از سر گرفته شد. به گفته مأموران، بلافاصله میز خدمت موقتی در میدان بهارستان برپا شد تا امور جاری مردم بدون وقفه پیگیری شود. نیروهای انتظامی از همان نقطه به مأموریتهای خود اعزام میشدند و چرخه امنیت و خدماترسانی حفظ شد.
چند روز پس از حادثه نیز یک کیوسک موقت در نزدیکی محل کلانتری مستقر شد و فعالیتها به آنجا منتقل شد. در حال حاضر مأموران با امکانات حداقلی، حتی در کنار خیابان و با استفاده از یک لپتاپ، امور مراجعان را انجام میدهند.
یکی از مسئولان حاضر در محل در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیش از این در اتاقهای مجهز و پشت سیستمها کار میکردیم، اما اکنون شرایط تغییر کرده و ناچاریم در فضای محدود و موقت فعالیت کنیم. با این حال، در روند انجام کارها هیچگونه اختلالی ایجاد نشده و تنها محل ارائه خدمات تغییر کرده است.
بررسی ها نشان داد که میزان مراجعهکنندگان به این مرکز همچنان بالا بوده و رضایت عمومی از نحوه تداوم خدماترسانی پلیس قابل توجه است. بسیاری از شهروندان ضمن قدردانی از عملکرد نیروهای انتظامی، بر اهمیت حفظ امنیت در چنین شرایطی تأکید داشتند.
این در حالی است که به گفته سخنگوی فراجا، «امنیت در کشور تعطیلبردار نیست»؛ موضوعی که در کلانتری ۱۰۹ بهارستان بهوضوح عینیت یافته و نشان داده است که حتی در سختترین شرایط نیز مأموریت پلیس در حفظ امنیت و خدمت به مردم متوقف نمیشود.
نظر شما