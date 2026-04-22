علی کرمی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: براساس آخرین داده‌های هواشناسی، مجموع بارش‌های ۲۴ ساعت گذشته در استان ۰.۱ تا ۸.۴ میلی‌متر گزارش شده که بیشترین میزان بارش در دهدشت با ۸.۴ میلی‌متر ثبت شده است.

وی افزود: مجموع بارش‌های اخیر استان بین ۱۲.۸ تا ۳۳ میلی‌متر متغیر بوده و میانگین بارش سال زراعی ۱۴۰۴ تاکنون نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگیری را نشان می‌دهد.

مدیرکل هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: بر اساس آمار هواشناسی، میزان بارش سال زراعی جاری در یاسوج به ۶۴۷.۳ میلی‌متر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵۰.۲ میلی‌متر بیشتر و معادل ۱۱۷.۸ درصد افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: همچنین، مقایسه بارش‌های سال جاری با میانگین بلندمدت استان نشان می‌دهد که بیشتر نقاط استان در وضعیت مثبت بارشی قرار دارند، به جز مناطقی مانند لیکک که کاهش اندکی نسبت به میانگین بلندمدت گزارش شده است.

کرمی با اشاره به اهمیت ذخیره آب‌های سطحی و زیرزمینی اظهار کرد: ادامه این بارش‌ها می‌تواند نقش مهمی در تامین نیازهای کشاورزی و منابع آبی استان داشته باشد.

وی همچنین پیش‌بینی کرد که با تداوم این روند، سطح ذخایر آبی استان بهبود یافته و وضعیت کشاورزی در فصل بهار و تابستان با افزایش بهره‌وری مواجه شود.