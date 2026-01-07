به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل هواشناسی خراسان شمالی نوربخش داداشی اظهار کرد: از ابتدای مهرماه تا ۱۳ دیماه سال زراعی جاری، میانگین مجموع بارش خراسان شمالی ۳۹.۲ میلیمتر ثبت شده است که این میزان در مقایسه با میانگین بلندمدت ۵۸.۷ میلیمتر، کاهش ۱۹.۵ میلیمتری و معادل ۳۳.۲ درصد را نشان میدهد.
وی افزود: میزان بارش خراسان شمالی در مدت مشابه سال گذشته ۴۶.۸ میلیمتر بوده که نسبت به سال زراعی جاری ۷.۶ میلیمتر بیشتر است.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با اشاره به وضعیت بارش در مقیاس کشوری گفت: مجموع بارش سال زراعی جاری کشور ۷۲.۳ میلیمتر ثبت شده که نسبت به میانگین بلندمدت ۴.۴ درصد افزایش داشته، اما خراسان شمالی برخلاف میانگین کشوری با کاهش بارش مواجه بوده و از نظر درصد تأمین بارش سال آبی در رتبه ۲۵ کشور قرار دارد.
داداشی در ادامه با اشاره به سامانه بارشی اخیر اظهار کرد: در بازه زمانی ۶ تا ۱۳ دیماه، بیشترین بارش تجمعی در ایستگاه اسفیدان بجنورد با ۳۶ میلیمتر ثبت شد و ایستگاههای کلات اسفراین و سرچشمه نیز به ترتیب با ۳۲.۹ و ۳۱.۳ میلیمتر در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
وی تصریح کرد: فعالیت این سامانه موجب شد میزان بارش هفت روز گذشته استان به ۱۴.۸ میلیمتر برسد که در مقایسه با میانگین بلندمدت ۳.۶ میلیمتر، افزایش قابل توجهی داشته باشد.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی همچنین با اشاره به وضعیت دما گفت: میانگین دمای خراسان شمالی از ابتدای سال زراعی جاری ۹.۹ درجه سلسیوس ثبت شده که نسبت به میانگین بلندمدت ۱.۵ درجه افزایش نشان میدهد و بیانگر گرمتر شدن شرایط اقلیمی استان است.
داداشی در پایان تأکید کرد: با توجه به کاهش بارشها و افزایش دما، مدیریت بهینه منابع آب و انرژی در استان ضروری است و بر اساس پیشبینیهای فصلی، میزان بارش سه ماه آینده در محدوده نرمال و دما تا ۲ درجه بیشتر از میانگین بلندمدت خواهد بود.
