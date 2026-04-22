۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰

پیش‌بینی آسمانی صاف تا قسمتی ابری برای همدان

پیش‌بینی آسمانی صاف تا قسمتی ابری برای همدان

همدان- کارشناس هواشناسی همدان گفت: از امروز چهارشنبه تا پایان هفته آسمان همدان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از ثبت بارش‌های پراکنده در نقاط مختلف استان در روز گذشته خبر داد و گفت: بیشترین میزان بارش از ایستگاه تاریکدره نهاوند با ۹ میلی‌متر گزارش شده است.

وی با بیان اینکه در ایستگاه چاشتخوره، شهرستانه، فرسفج، اشتران تویسرکان و تجرک فامنین هر کدام ۷ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است، افزود: بارش‌ها در ایستگاه‌های سطح شهر همدان حدود یک میلی‌متر بوده است.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان درباره پیش‌بینی وضعیت جوی استان اظهار کرد: از امروز چهارشنبه دوم اردیبهشت تا پایان هفته، آسمان همدان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

وی افزود: امروز بعدازظهر رشد موقت ابرها دور از انتظار نیست و احتمال بارش‌های پراکنده در دامنه ارتفاعات وجود دارد، اما در مجموع وضعیت جوی تا پایان هفته پایدار و نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود.

زاهدی با اشاره به شرایط هفته آینده گفت: به‌نظر می‌رسد از روز شنبه افزایش پوشش ابر در استان رخ دهد و این شرایط می‌تواند تا اواسط هفته منجر به بارش مجدد باران در برخی نقاط شود.

وی درباره وضعیت دمایی استان بیان کرد: دماهای صبحگاهی در روزهای اخیر تا حدودی کاهش داشته و کمینه و بیشینه دمای ثبت‌شده در ایستگاه فرودگاه همدان در ۲۴ ساعت گذشته بین صفر تا ۱۶ درجه سانتی‌گراد بوده است.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان افزود: در ۲۴ ساعت گذشته اسدآباد و بهار با منفی یک درجه سانتی‌گراد سردترین و قهاوند با ۱۸ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی همچنین از افزایش لحظه‌ای سرعت باد خبر داد و گفت: روز گذشته سرعت باد در همدان و شیرین‌سو در ساعاتی به ۷۲ کیلومتر بر ساعت رسیده است.

زاهدی در پایان درباره روند دمایی آینده اظهار کرد: دمای کمینه برای فردا و پس‌فردا همچنان در حوالی صفر درجه سانتی‌گراد خواهد بود، اما پس از آن افزایش تدریجی دما در استان مورد انتظار است.

