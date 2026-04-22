روحالله زاهدی در گفتوگو با خبرنگار مهر از ثبت بارشهای پراکنده در نقاط مختلف استان در روز گذشته خبر داد و گفت: بیشترین میزان بارش از ایستگاه تاریکدره نهاوند با ۹ میلیمتر گزارش شده است.
وی با بیان اینکه در ایستگاه چاشتخوره، شهرستانه، فرسفج، اشتران تویسرکان و تجرک فامنین هر کدام ۷ میلیمتر بارندگی ثبت شده است، افزود: بارشها در ایستگاههای سطح شهر همدان حدود یک میلیمتر بوده است.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان همدان درباره پیشبینی وضعیت جوی استان اظهار کرد: از امروز چهارشنبه دوم اردیبهشت تا پایان هفته، آسمان همدان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.
وی افزود: امروز بعدازظهر رشد موقت ابرها دور از انتظار نیست و احتمال بارشهای پراکنده در دامنه ارتفاعات وجود دارد، اما در مجموع وضعیت جوی تا پایان هفته پایدار و نیمهابری پیشبینی میشود.
زاهدی با اشاره به شرایط هفته آینده گفت: بهنظر میرسد از روز شنبه افزایش پوشش ابر در استان رخ دهد و این شرایط میتواند تا اواسط هفته منجر به بارش مجدد باران در برخی نقاط شود.
وی درباره وضعیت دمایی استان بیان کرد: دماهای صبحگاهی در روزهای اخیر تا حدودی کاهش داشته و کمینه و بیشینه دمای ثبتشده در ایستگاه فرودگاه همدان در ۲۴ ساعت گذشته بین صفر تا ۱۶ درجه سانتیگراد بوده است.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان همدان افزود: در ۲۴ ساعت گذشته اسدآباد و بهار با منفی یک درجه سانتیگراد سردترین و قهاوند با ۱۸ درجه سانتیگراد گرمترین نقاط استان گزارش شدهاند.
وی همچنین از افزایش لحظهای سرعت باد خبر داد و گفت: روز گذشته سرعت باد در همدان و شیرینسو در ساعاتی به ۷۲ کیلومتر بر ساعت رسیده است.
زاهدی در پایان درباره روند دمایی آینده اظهار کرد: دمای کمینه برای فردا و پسفردا همچنان در حوالی صفر درجه سانتیگراد خواهد بود، اما پس از آن افزایش تدریجی دما در استان مورد انتظار است.
